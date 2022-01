AURA, GFI und Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld

Magenta Telekom erwirbt zwei Glasfaser-Netzbetreiber in Niederösterreich und Tirol

Dominik Schebach | 12.01.2022 | 0 |

Mit der Übernahme der niederösterreichischen GIF und der Tiroler Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld kann MAgenta CEO Andreas Bierwirth rund 7000 neue Haushalte und Betriebe im eigenen Netz begrüßen.

Magenta erweitert sein Glasfasernetz – in diesem Fall durch Zukäufe. Der Anbieter hat die Glasfaser-Netzbetreiber AURA, GFI in Leobersdorf, sowie Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld übernommen.

Mit dem Kauf von AURA, GFI und von Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld durch Magenta Telekom werden per Anfang Jänner insgesamt rund 5.500 versorgte Haushalte und Betriebe in Niederösterreich, sowie etwa 1.200 Haushalte und Betriebe in Tirol an das Magenta Netz angeschlossen. Das Netz in Niederösterreich soll zudem in den nächsten Jahren um 1.500 neue Anschlüsse in Neubauten der AURA erweitert werden. Kunden der übernommenen TV- und Internetanbieter können ihre bisherigen Produkte weiternutzen, profitieren als Magenta Kunden gleichzeitig von neuen, modernen Produktlösungen und Angeboten. Eine schriftliche Erstinformation wird den Kunden im Laufe des Jänner 2022 zugestellt.

„Wir heißen unsere neuen Kunden in Niederösterreich und Tirol ganz herzlich bei Magenta willkommen und freuen uns gemeinsam in das neue Jahr zu starten. Die Übernahme regionaler Kabelnetzbetreiber durch Magenta Telekom ist ein durchwegs positives Signal an Kunden und Gemeinden. Dank unserer langjährigen Erfahrung als Netzbetreiber werden vorhandene Netze ausgebaut und verdichtet, mehr Internetgeschwindigkeit und Kapazität bereitgestellt, sowie neue Haushalte erschlossen“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom. „Es ist unser erklärtes Ziel, in unsere Glasfaser-Kabelnetze zu investieren, um die Rolle als Österreichs führender Breitbandanbieter weiter auszubauen. Für unsere Kunden heißt das, sich auf ein sehr schnelles, stabiles Glasfaser-Kabelinternet und umfassendes TV-Angebot verlassen zu können.“

Brückenschlag zum Magenta Netz

Mit der Übernahme der Breitbandnetze von AURA, GFI und von Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld gelingt Magenta Telekom ein Brückenschlag zum eigenen Netz. Die Versorgung bestehender Magenta Gemeinden in Niederösterreich und Tirol wird verdichtet bzw. werden die neuen Gemeinden an die nächstgelegenen Knotenpunkte angeschlossen. Das Netz der GIF befindet sich in den Gemeinden Bad Vöslau, Baden, Enzesfeld-Lindabrunn, Kottingbrunn, Leobersdorf, Leopoldsdorf, Siebenhaus, Unterwaltersdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf. In Tirol ist es die Gemeinde Seefeld in Tirol und in ihrer Umgebung die Ortsteile Auland, Gschwand und Krinz.