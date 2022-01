Küchentreff im deutschen Löhne: Von 17. bis 22. September 2022

area 30: „Außergewöhnlich hoher Buchungsstand“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.01.2022

Von 17. bis 22. September 2022 soll die area30 als Live-Event stattfinden. (Foto: trendfairs)

2011 feierte die area 30 ihre Premiere. Von 17. bis 22. September 2022 soll nun die elfte Ausgabe der Fach- und Ordermesse für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten und Architekten stattfinden. Geplant als Live-Event liegt der Buchungsstand der area30 tagesaktuell weit vor allen bisherigen, wie Veranstalter trendfairs informiert. Erwartet werden auf dem Messegelände im deutschen Löhne zahlreiche Besucher aus Europa und Übersee, viele Neuaussteller sowie Rückkehrer.

Seit ihrer Premiere 2011 gilt die area30 als „Brennpunkt“ der herbstlichen Messelandschaft rund um Küche und Einrichten. „Branchengrößen mit etablierten Marken und innovative Newcomer mit smarten Businessideen treffen hier das Who-is-who des europäischen Küchenhandels. Mit über 14.000 Fachbesuchern ist die area30 mit cube30 die ideale Plattform für Kundengewinnung und -bindung, für erfolgreiche Order, Neuheiten-Präsentationen und den persönlichen Austausch“, beschreibt trendfairs.

Das smarte Konzept der area30 – in dem eine angenehme Wohlfühlatmosphäre und durchgängiges Servicedenken eine bedeutende Rolle spielen – gewinne von Jahr zu Jahr mehr Anziehungskraft. Selbst in den schwierigen Zeiten einer weltweiten Viren-Pandemie habe sich die Veranstaltung gut behauptet und wurde von der jüngst aus der Taufe gehobenen Online-Plattform kuechenherbst.online „intelligent“ vernetzt.

trendfairs hat eine erfreuliche Nachricht: Der Buchungsstand sei aktuell nicht nur außergewöhnlich hoch, sondern liegt sogar über dem bisheriger area30-Fachveranstaltungen in Vor-Corona-Zeiten. Ein wichtiger Grund dafür sei, dass die area30 im Herbst 2022 Neuaussteller wie Reginox oder Midea willkommen heißen kann. A.S.K., Haier Deutschland, PKM oder Sapienstone beispielsweise haben ihrerseits die Rückkehr zu dieser begehrten Branchenplattform bestätigt. Weitere Rückkehrer sollen in Kürze folgen.

Dass auch die überwiegende Zahl der Stammaussteller, darunter ua. auch Hansgrohe, KüchenTreff, Naber, Oranier, Quooker, SHD, Samsung, Schock, Strasser oder Systemceram, bereits ihre Standflächen gebucht haben, verstehe sich zwar nicht von selbst, sei aber ein deutlicher Vertrauensbeweis für Konzept und Veranstalter. Und eine weitere, positive Entwicklung lasse die Messe wachsen: Das Interesse an wertigen Live-Präsentationen steigt – „insbesondere nach zuletzt nicht selten erzwungenen ‚Fluchten# in den virtuellen Raum, bedeutende Aussteller haben deshalb im kommenden Jahr eine deutlich größere Fläche für ihre Messestände geordert“, sagt trendfairs.

Stellvertretend für alle Aussteller wird Daniel Hörnes, Geschäftsführer von Quooker, zitiert: „Trendfairs ist es (…) insbesondere mit ihrem Flaggschiff area30 gelungen, sich als wichtigste Branchenmesse zu etablieren. Für uns ist sie alljährlich unverzichtbar und wir freuen uns schon jetzt auf den Start!“ Denn die optimale Lage dieser Küchen-Fachmesse, der ideale Veranstaltungszeitpunkt, kurze Wege, eine gute Infrastruktur, perfekte Services und Vernetzung machen die area30 einzigartig. Die Teilhabe an der großen area30-Familie sei bis 14. Januar 2022 als Frühbucher besonders attraktiv und zusätzlich mit einem für Aussteller vorteilhaften Stornokonzept ausgestattet. Unabhängig davon sollen zudem alle Aussteller der area30 kostenfrei auf der zeitlich weiter gefassten Online-Plattform kuechenherbst.online partizipieren – und das weltweit!

Folgende Produktgruppen sind auf der area30 vertreten:

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen,

Badmöbel, Bänke,

Dienstleistungen, Dunstabzüge,

Elektrogeräte, Esszimmermöbel,

Fußboden / -beläge,

Glas / Porzellan,

Hauswirtschaftsraum,

Innenausbau, Institutionen / Verbände,

Kooperationspartner, Küchenmöbel,

Licht / Lampen / Beleuchtungsmittel,

Möbel,

Nischenrückwände,

Outdoormöbel,

Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle,

Tische,

Zubehör, Zulieferer.

Termin:

2022: 17. bis 22. September