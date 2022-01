Drei CTO folgt Alexander Stock

Dominik Schebach | 13.01.2022

Drei CTO Matthias Baldermann ist FMK Präsident 2022.

Drei CTO Matthias Baldermann ist neuer Präsident des Forum Mobilkommunikation. Baldermann wurde im Rahmen der alljährlichen Neubestellung von der Generalversammlung des FMK einstimmig gewählt und bekleidet dieses Amt nun schon zum dritten Mal.

„Ich danke der Generalversammlung für das in mich gesetzte Vertrauen, das Forum Mobilkommunikation nun schon zum dritten Mal führen zu können!“ sagte Baldermann anlässlich seiner Wahl. Baldermann bedankte sich im Namen der Generalversammlung bei Alexander Stock, CTO der A1 Telekom Austria AG und FMK-Präsident des vergangenen Jahres, „für die ausgezeichnete Führung durch das sehr herausfordernde Jahr 2021“.

Längstens seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren ist uns allen bewusst, dass leistungsfähige Kommunikationsnetze ein unersetzliches Element unseres täglichen Lebens sind – in der Schule, der Wirtschaft und im privaten Umfeld gleichermaßen, meinte Baldermann in einem ersten Statement in diesem Jahr. „Österreichs Netze haben diese Feuerprobe mit Bravour bestanden und gehören zu den Besten in Europa“ resümierte Baldermann.

Den Informationsschwerpunkt im kommenden Jahr will Baldermann vor allem auf den weiteren 5G Ausbau als Wirtschaftsmotor für Österreich legen. „Österreichs Mobilfunknetze haben heute dieselbe Bedeutung wie jede andere kritische Infrastruktur“, ist sich Baldermann sicher, „Deshalb werden wir den Kommunikationsschwerpunkt des FMK in diesem Jahr auch darauf legen und aktiv die Vorteile für Gesellschaft und Wirtschaft kommunizieren. Der fortschreitende 5G Ausbau wird breitbandigen Internetzugang für alle auch in entlegene ländliche Regionen bringen und die weitere Digitalisierung der österreichischen Industrie antreiben“.