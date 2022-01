Unter der Lupe beim ARD Marktcheck

Erster Platz für Beurer Heizdecke UB 60

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 14.01.2022

Das Beurer Wärmeunterbett UB 60 überzeugte die Tester beim ARD Marktcheck. (Bild: Beurer)

Das ARD Magazin Marktcheck nahm im Jänner verschiedene Wärmeunterbetten genauer unter die Lupe, darunter befand sich auch das Wärmeunterbett UB 60 von Beurer, das schließlich zum Sieger gekürt wurde.

Wärmeunterbetten sind die perfekten Begleiter in kalten Nächten, denn sie machen nicht nur punktuell warm, sondern statten die gesamte Liegefläche mit einer gleichmäßigen, wohligen Wärme aus. Doch nicht alle Unterbetten bringen den gleichen Komfort mit sich. Dies stellte auch das Labor von Marktcheck fest, das sich beim „Marktcheck“ verschiedener Wärmeunterbetten eingehend mit den Themen Sicherheit, Kabellänge und Wärmeverteilung befasste. In der Verarbeitung des Schalters konnte Beurer überzeugen, auch in der Wärmeverteilung hatte Beurer die Nase vorn. Die Heizdrähte waren „am gleichmäßigsten verarbeitet“ und erzeugen somit eine „gleichmäßige Wärme im gesamten Liegebereich“. Im Praxischeck wurde zudem der hohe Liegekomfort positiv erwähnt – „das Unterbett lag besonders gut auf, ohne zu verrutschen“. Alles in Allem wurde das UB 60 vom Ulmer Gesundheitsspezialisten mit dem ersten Platz belohnt.

Das Wärmeunterbett UB 60

Beurer beschreibt: „Das Wärmeunterbett UB 60 bietet höchsten Schlafkomfort bei maximaler Sicherheit. Die vier Heizstufen sorgen für ein schnelles Aufwärmen und angenehme Wärme in kalten Nächten. Die automatische Reduzierung von Stufe vier und drei auf zwei nach dreistündiger Laufzeit, sowie die Abschaltautomatik nach ca. zwölf Stunden bieten zusätzliche Sicherheit. Das Unterbett ist außerdem ausgestattet mit dem bewährten Beurer Sicherheitssystem BSS. Für eine Bedienung auch in dunkler Nacht garantieren die beleuchteten Temperaturstufen auf dem Schalter. Die Oberseite besteht aus Soft-Vlies, die Unterseite aus Vlies, was die Unterlage besonders angenehm macht. Das UB 60 ist maschinenwaschbar bei 30 °C, nach Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI) zertifiziert und besteht aus atmungsaktivem Mikrofleece.“

UVP UB 60: 86,49 Euro, 5 Jahre Garantie