Elektra Bregenz AG wird zur Beko Grundig Österreich AG

Dominik Schebach | 18.01.2022

"Wir sind Teil eines international agierenden Konzerns. Dieser Schritt der Namensänderung ist die logische Konsequenz eines einheitlichen Auftretens der österreichischen Vertriebs- und Marketingorganisation innerhalb der Arçelik Gruppe", erklärt Geschäftsführer Christian Schimkowitsch.

Aus der Elektra Bregenz AG wird Beko Grundig Österreich. Der neue Name soll die internationale Ausrichtung des Unternehmens sowie eine Angleichung an andere Länderorganisationen widerspiegeln. Die Beko Grundig Österreich AG mit Sitz in Wien ist künftig die Dachorganisation der Marken Beko, elektrabregenz und Grundig. elektrabregenz bleibt weiterhin als eigenständige Weißwaren-Marke bestehen.

„Wir sind Teil eines international agierenden Konzerns. Dieser Schritt der Namensänderung ist die logische Konsequenz eines einheitlichen Auftretens der österreichischen Vertriebs- und Marketingorganisation innerhalb der Arçelik Gruppe. Beko und Grundig sind die internationalen Marken des Konzerns, die sich nun auch im Namen der österreichischen Landesorganisation finden. elektrabregenz bleibt unser lokales Juwel und wird weiterhin exklusiv in Österreich vertrieben. Nicht nur ein gemeinsames Corporate Design steht in den nächsten Monaten auf unserer Agenda, sondern es werden viele weitere Maßnahmen in Richtung Neuaufstellung erfolgen“, fasst Geschäftsführer Christian Schimkowitsch die Beweggründe zusammen.

Die diesbezüglichen Pläne für 2022 sind etwa eine entsprechende Neugestaltung der Unternehmenszentrale im 23. Wiener Gemeindebezirk inklusive des Schauraums oder auch die Schaffung einer eigenen Unternehmenswebsite, die es bisher noch nicht gab. Sie wird neben den drei bereits bestehenden Markenseiten (beko.com/at-de, elektrabregenz.com, grundig.at) Details und Informationen über das Unternehmen sowie die Werte und die Mission der Beko Grundig Österreich AG vermitteln. „Mit diesen und weiteren Maßnahmen wollen wir klar kommunizieren, welche Philosophie hinter den Marken und der Landesorganisation stehen und welchen Mehrwert diese schaffen“, so Schimkowitsch.

Gewohnter Service und bewährte Qualität

Die Beko Grundig Österreich AG bleibt auch mit neuem Namen mit ihren drei Marken einer der bedeutendsten Marktteilnehmer im Bereich Home Electronics. Mit der österreichischen Marke elektrabregenz werden in Österreich weiterhin Haushaltsgroßgeräte in der gewohnten Qualität angeboten. Mit der internationalen Marke Beko umfasst das Portfolio in Österreich neben der Weißware auch Produkte aus dem Bereich Home Comfort. Und Grundig ist in Österreich mit Produkten aus dem Bereich Unterhaltungselektronik und kleinen Haushaltsgeräten vertreten.

„Beko Grundig Österreich AG: das ist ein Unternehmen mit drei Marken. Wir werden künftig unsere Drei-Marken-Strategie noch mehr in den Mittelpunkt unserer Kommunikation und unseres Handelns stellen. Und weiterhin unsere konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Handel und Konsumenten verfolgen“, so Schimkowitsch.

Alle mit der Elektra Bregenz AG abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträge behalten weiterhin Ihre rechtliche Gültigkeit.