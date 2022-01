Es geht um die nächste Internet-Generation

Microsoft übernimmt Spielehersteller Activision Blizzard

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 18.01.2022

Microsoft CEO Satya Nadella hat heute, Dienstag, die Übernahme von Activision Blizzard angekündigt. (© Microsoft)

Microsoft will den Spielehersteller Activision Blizzard für 68,7 Mrd. US-Dollar übernehmen. Es ist die größte Übernahme in der 46jährigen Geschichte von Microsoft. Der Software-Konzern will sich damit im Wettlauf in Richtung „Metaverse“, welches die bisherige Online-Erfahrung mit Virtueller Realität und Augmented Reality verschmilzt, positionieren.

Es ist eine Wette auf die Zukunft des Internet – und da sprechen fast 70 Mrd. Dollar in cash eine ganz eigene Sprache. Der Konzern zeigt damit ganz klar, welche Bedeutung er der nächsten Internet-Entwicklungsstufe einräumt. Gleichzeitig wird damit natürlich auch die Konzentration im Online- und Internet-Bereich weiter vorangetrieben.

„Gaming ist die derzeit dynamischste sowie aufregendste Kategorie im gesamten Entertainment-Bereich und wird in der Entwicklung der Metaverse-Plattformen einen entscheidende Rolle spielen“, erklärt Microsoft CEO Satya Nadella. „Wir investieren in führenden Content, Communities und Cloudanwendungen, um eine neue Ära des Spielens herbeizuführen, welche die Spieler und Entwickler an die erste Stelle stellt, sowie sicher und für alle zugänglich ist.“

Activision Blizzard ist vor allem bekannt für seine Spieltiteln wie Call of Duty oder Candy Crush. Damit erreicht das Unternehmen weltweit rund 400 Millionen Spieler monatlich. Activision Blizzard unterhält weltweit Entwicklungsstudios und verfügt derzeit über rund 10.000 Mitarbeiter. Die Transaktion muss noch von den Regulierungsbehörden genehmigt werden und soll bis Ende des Geschäftsjahres 2023 abgeschlossen werden.