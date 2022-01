Alle RTL-Sender im TV Paket von A1

RTL und A1 bauen Partnerschaft aus

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.01.2022

Ab sofort sind alle RTL-Sender bereits im TV Paket von A1, „A1 Xplore TV M“ in HD Qualität enthalten. (© A1/RTL)

RTL Deutschland und A1 bauen ihre Partnerschaft aus. Ab sofort können A1-Kunden nun auf alle RTL-Sender zugreifen und diese auch zeitversetzt in HD-Qualität abrufen und aufnehmen.

Ab sofort sind die Sender RTL, RTL ZWEI, SUPER RTL, VOX, ntv, NITRO und RTLup bereits im TV Paket von A1, „A1 Xplore TV M“ (ab 5 Euro/ Monat), in HD Qualität enthalten. Alle HD-Sender können auch aufgenommen werden und sind über App und Web auch unterwegs im A1 Netz via Smartphone und Tablet verfügbar. Auch Aufnahmen und 7 Tage Fernsehen nachholen sind in HD möglich.

Gute Nachrichten

Für A1 Pay-TV Kunden gibt es ebenfalls gute Nachrichten: die drei RTL Pay-TV Sender RTL Living, RTL Crime und GEO Television ergänzen ab sofort das Entertainment-Paket (14,90 Euro/ Monat). A1 Entertainment Kunden erhalten die Sender von RTL Deutschland in HD-Qualität automatisch zu ihren bestehenden Sendern dazu. Als besonderes Highlight für Streaming-Fans inkludiert A1 Xplore TV die RTL+ App nun in die A1 Xplore TV Oberfläche und soll so Abonnenten von RTL+ noch schnelleren Zugriff auf Deutschlands größte Entertainmentwelt bieten.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit der beliebtesten deutschen Privatsendergruppe ausbauen konnten und damit innovative Produktfeatures wie beispielsweise zeitversetztes Fernsehen in HD Qualität für A1 Xplore TV anbieten können. Zusätzlich gewährleistet die Integration der RTL+ App auf unseren TV Boxen eine noch bessere User Experience für unsere Kund:innen“, so Matthias Lorenz, A1 Senior Director Transformation, Market & Corp. Functions.

Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung RTL Deutschland: „Wir freuen uns sehr, dass wir dank unserer langfristig vereinbarten, vertraglichen Einigung und Partnerschaft mit A1, den Zuschauerinnen und Zuschauern in Österreich unsere vielfältigen und einzigartigen Inhalte verfügbar machen können. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den A1 Xplore TV Kund:innen, unsere Inhalte zeitsouverän und ortsungebunden zu nutzen.“