Robuster industrieller IoT-Radarsensor

BellEquip: LoRaWAN Sensor für Messungen von Füllständen

Multimedia E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 21.01.2022

BellEquip LoRaWAN Experte Christoph Gattinger präsentiert den innovativen Füllstandsensor von Enginko. (© BellEquip)

BellEquip präsentiert den innovativen Füllstandsensor EGK-LW20L00 von Enginko. Füllstands- und Niveaumessungen sollen die Sicherheit von Anlagen und die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Mithilfe von Sensoren können die Füllstände eines Mediums in Tanks, Silos oder transportierbaren Behältern schnell und genau ermittelt werden.

Der EGK-LW20L00 von Enginko (vormals mcf88) ist ein robuster Radarsensor, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. „Das Gerät misst die Distanz zu unterschiedlichen Materialen wie zum Beispiel Pulver, Glas, Kunststoff, Getreide, Schnee, Papier oder Bioabfall. Der Messbereich reicht bis 7m und misst die Werte in Millimeter. Die gemessenen Werte werden über LoraWan an eine Applikation gesendet“, so LoraWan Experte Christoph Gattinger von BellEquip.

Der LoRaWAN Füllstandsensor soll dabei helfen, die Kosten für Wartung und Sicherheitskontrollen zu reduzieren. Für die Konfiguration und Diagnose des Sensors wird eine Bluetooth Schnittstelle genutzt. Zudem zeichnet sich der Füllstandsensor durch eine robuste Konstruktion mit langlebigen Materialen aus. Er ist zertifiziert nach IP67 und unempfindlich gegenüber Schmutz. Die Primärbatterie hat eine Lebensdauer von 5 bis 7 Jahren und kann am Ende ihres Lebenszyklus auch ausgetauscht werden.

LoRaWAN Funktechnologie eignet sich für die Umweltüberwachung und das Gebäudemonitoring. IoT-Füllstandsensoren werden vor allem in landwirtschaftlichen Betrieben angewendet. Im Abfallmanagement (smarte Mülltonnen und Container), in der Kommunalverwaltung, in Lagerhallen, der verarbeitenden Industrie, in Skigebieten oder Hoteleinrichtungen und dem Katastrophenschutz kommen sie ebenfalls zum Einsatz.