Editor's Choice SOTI-Studie „From Clicks to Ships“

Lieferketten-Engpässe führen bei Verbrauchern zu Einkäufen im Inland

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.01.2022

Die Ergebnisse einer aktuellen SOTI-Umfrage zeigen: Mit zunehmendem technologischem Fortschritt seien viele Verbraucher für größere Veränderungen bei der Art der Zustellung ihrer Ware offen. Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie sich kleinere Pakete per Lieferdrohne zustellen lassen würden. (Bild: Pixabay.com)

Auf Grund der weltweiten Lieferketten-Engpässe stellen Verbraucher ihre Einkaufsgewohnheiten um. So eines der Ergebnisse der neuen SOTI-Studie „From Clicks to Ships: Der Stand der Mobilität im Einzelhandel 2022“. Demnach tendieren Käufer aufgrund von Verfügbarkeit und Versandgeschwindigkeit zu lokalen Käufen – also innerhalb des eigenen Landes.

Die SOTI-Umfrage wurde weltweit in acht Ländern durchgeführt. Mehr als die Hälfte der Verbraucher (57% weltweit, 55% Deutschland) gibt an, dass sie in letzter Zeit entweder alternative Artikel kaufen mussten, da die bevorzugten Produkte nicht verfügbar waren, oder dass sie bei anderen Händlern eingekauft haben, die diese Artikel vorrätig hatten. Mehr als ein Drittel der Befragten (35% weltweit, 37% Deutschland) hat angegeben, dass Artikel, die sie kaufen wollten, überhaupt nicht mehr erhältlich waren.

Diese Lieferprobleme führen dazu, dass knapp ein Drittel der Umfrageteilnehmer (32% Deutschland; 34% weltweit) über längere Lieferzeiten klagt und der Versand beziehungsweise die Lieferzeit für 53% weltweit (42% Deutschland) der frustrierendste Aspekt des Online-Shoppings ist.

SOTI sagt: „Da die Konsumenten hinsichtlich Schnelligkeit und Verfügbarkeit keine Einbußen machen wollen, achten sie aktuell besonders auf den Kaufvorgang. Mehr als ein Drittel (38% Deutschland; 36% weltweit) gibt an, sich anderweitig umzusehen, wenn die Lieferung oder Abholung eines Artikels länger als zwei Tage dauert. Da Lieferungen aus dem Ausland inzwischen mehr Zeit in Anspruch nehmen, haben 52% (40% Deutschland) der weltweiten Studienteilnehmer ihre Gewohnheiten geändert und angegeben, dass sie einen Artikel, der aus dem Ausland verschickt wird, mit geringerer Wahrscheinlichkeit bestellen als noch vor einem Jahr.“

Veränderte Sicht- und Verhaltensweisen der Verbraucher bleiben bestehen

Aus den Ergebnissen der Studie geht eindeutig hervor, dass die Einzelhändler hinsichtlich der Bedürfnisse von Verbrauchern einen geringen Spielraum haben.

Mehr als die Hälfte der Befragten (58% Deutschland; 68% weltweit) erwartet, jederzeit während des gesamten Liefervorganges zu wissen, wo sich ihre Bestellung befindet.

der Befragten (58% Deutschland; 68% weltweit) erwartet, jederzeit während des gesamten Liefervorganges zu wissen, wo sich ihre Bestellung befindet. Jeder Zweite (52% weltweit, 47% Deutschland) stimmt zu, eher bei einem Einzelhändler einkaufen zu wollen, der mehrere Rückgabemöglichkeiten anbietet.

(52% weltweit, 47% Deutschland) stimmt zu, anbietet. Rund die Hälfte (61% weltweit, 45% Deutschland) bekundet, weiterhin bei den Herstellern einzukaufen, die die Waren am schnellsten liefern können.

(61% weltweit, 45% Deutschland) bekundet, weiterhin bei den Herstellern einzukaufen, die die können. Mehr als ein Drittel der Befragten (35% weltweit, 34% Deutschland) hat angegeben, dass die Kenntnis über den Lieferdienst eines Einzelhändlers dazu geführt hat, dass eine Bestellung bei diesem Händler nicht abgeschlossen wurde.

Weiterentwicklung in Zeiten des Umbruchs

„Einzelhändler müssten heutzutage agil sein und sich mithilfe neuer Technologien an Veränderungen im Markt anpassen. Nur so werden sie aus der derzeit volatilen Situation gestärkt hervorgehen“, kommentiert Stefan Mennecke, Vice President of Sales, Central, Eastern, Southern Europe and MENA bei SOTI die Ergebnisse der Umfrage. „Für Einzelhändler ist dabei wichtig, über aufschlussreiche Daten zu verfügen, um auf die neuen Präferenzen von Verbrauchern bestmöglich einzugehen. Es gilt, Käufern entgegenzukommen, wobei berücksichtigt werden muss, dass gerade noch immer eine große Fluktuation hinsichtlich des Konsumverhaltens herrscht. Daher gilt es darauf zu achten, Kunden das bestmögliche Kauferlebnis zu bieten – unabhängig davon, wo und wie die Kunden einkaufen.“

Mit Blick auf die Zukunft gaben 63% weltweit (51% Deutschland) der Befragten hinsichtlich neuer Zustellungsoptionen im Jahr 2022 an, dass sie die Abholung einer Online-Bestellung im Geschäft in Betracht ziehen würden (‚Click and Collect‘) und rund jeder Zweite (46% Deutschland; 50% weltweit) kann sich vorstellen, eine Lieferung an eine bestimmte Abgabestelle als Option erachten.

Mit zunehmendem technologischem Fortschritt sind viele Verbraucher auch für größere Veränderungen bei der Art der Zustellung ihrer Ware offen. Fast die Hälfte (45% Deutschland; 46% weltweit) gibt an, dass sie sich größere Pakete per autonomem Fahrzeug nach Hause oder an einen anderen geeigneten Ort und kleinere Pakete per Lieferdrohne (42% Deutschland; 43% weltweit) zustellen lassen würden.

Mobile Technologien – der Schlüssel zur perfekten Customer-Experience

„Mobile Technologien unterstützen Einzelhändler über alle relevanten Kanäle und Medien hinweg. Einzelhändler können so etwaige Probleme schnell diagnostizieren und sich entsprechend anpassen, um den neuen Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher entgegenzukommen“, ergänzt Mennecke. „In diesem sich rasch wandelnden Einzelhandelsumfeld ist die einzige Gewissheit die Unsicherheit. Wird den Kunden eine Vielfalt an Optionen und Flexibilität für ein optimales Einkaufserlebnis ermöglicht, sind Unternehmen, Einzelhändler sowie ihre Logistikpartner auf alle Eventualitäten vorbereitet.“