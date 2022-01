Virtuelle Warenmesse und neues Veranstaltungsformat

ElectronicPartner startet aktiv ins Jahr 2022

Hintergrund | 1 | | Julia Jamy | 26.01.2022

ElectronicPartner hat 2022 viel vor: „Wir geben alles, um besten Service für unternehmerischen Erfolg zu bieten“, erklärt Verbundgruppen-Vorstand Friedrich Sobol. (© ElectronicPartner)

Das Jahr 2022 steht für ElectronicPartner im Zeichen von Innovationen. Vom 18. Februar bis 4. März erwartet die Mitglieder und Partner der Verbundgruppe eine virtuelle Warenmesse, inklusive umfassendem Webinar-Angebot. Am 29. und 30. April folgt der erste ElectronicPartner Kongress in Düsseldorf – ein neues Veranstaltungsformat in Präsenzform mit Workshops, Vorträgen und ausgewählter Ware. Neben der kürzlich gestarteten „Go Green“-Kampagne, plant die Kooperation weitere Projekte für die drei Kernmarken EP:, Medimax und comTeam.

„Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern ist es uns auch im zweiten Corona-Jahr gelungen, alle Geschäftsfelder von ElectronicPartner souverän durch die Pandemie zu steuern“, erklärt Verbundgruppen-Vorstand Friedrich Sobol. Die genauen Umsatzzahlen veröffentlicht das Unternehmen im kommenden März. Die Verbundgruppe sieht aber bereits jetzt Anzeichen für eine grundsätzlich positive Entwicklung „Und auch in 2022 geben wir alles, um besten Service für unternehmerischen Erfolg zu bieten“, ergänzt der Vorstand.

Dafür will ElectronicPartner die Positionierung von EP: als führende Fachhandelsmarke der deutschen Elektronikbranche weiter ausbauen. Dabei sei die besondere Stärke der EP:Mitglieder bester, persönlicher Service auf konzentrierter Fläche mitten in der Gemeinde, während Wettbewerber sich zunehmend der Großfläche widmeten, erklärte die Verbundgruppe. Dieses Alleinstellungsmerkmal soll künftig noch effektiver durch gezielte Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen auf allen Kanälen sichtbar werden.

Look and Feel

Auch bei Medimax will ElectronicPartner weiter auf individuellen Service für ihre Franchisepartner setzen und den mit dem Abschluss der Privatisierung und dem neuen Markenclaim „Mehr Mensch. Mehr Technik“ eingeschlagenen Weg fortführen. Dafür soll der enge Austausch der Zentrale mit den Franchisepartnern fortgesetzt werden.. „Gemeinsam arbeiten wir an einem neuen Look and Feel, das in Kombination mit unserem außergewöhnlichen Leistungskatalog die Expansion von MEDIMAX vorantreibt“, ist Sobol überzeugt.

Die Partner des Technologie-Netzwerkes comTeam haben sich nach Einschätzung von ElectronicPartner spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie als systemrelevant erwiesen. Im vergangenen Jahr konnten sie ihre Geschäftsbeziehungen und Services nach eigenen Angaben weiter ausbauen und dazu beitragen, dass die empfindliche IT-Infrastruktur im privaten, öffentlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich allen Herausforderungen trotzt. Ein besonderer Fokus werde in 2022 auf der Know-how-Erweiterung durch den comTeach Campus liegen, denn gerade in der sich ständig neu erfindenden IT-Welt sei regelmäßige Aus- und Fortbildung überlebenswichtig.

Go Green

Auch Nachhaltigkeit soll 2022 bei ElectronicPartner eine große Rolle spielen: „Ein zentraler Baustein bei all unseren Aktivitäten in 2022, ob auf nationaler oder internationaler Ebene, ist das Projekt Go Green. Zusammen mit unseren Mitgliedern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden werden wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und dafür sorgen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Verbundgruppe ElectronicPartner gelebt wird“, erklärt der Vorstand. Dazu gehöre neben der Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichtes die Erschließung neuer, vor allem nachhaltiger Sortimente und die Befassung mit Maßnahmen zur Stromgewinnung und -speicherung.

„Wir haben viel vor in 2022 und das richtige Team, um unsere Ziele zu erreichen, egal, welche Herausforderungen die anhaltende Krisen-Lage noch für uns bereithält“, so Sobol abschließend.