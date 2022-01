14. Februar bis 31. März 2022

WMF Frühlingsaktion 2022

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2022

Ein Beispiel für die Dekoration des POS während der WMF Frühlingsaktion, die am 14. Februar startet.

WMF startet mit einer Frühlingsaktion in den Frühling 2022. Dabei bietet die Marke umfangreiche Unterstützung bei der Zubereitung frischer „Mini-Mahlzeiten“. Ergänzt wird die Promotion durch Produkte für die Spargelsaison.

Mit ihrer Frühlingsaktion startet die Marke WMF in das Jahr 2022. „Im Frühlingserwachen werden auch die Menschen wieder aktiver, sind mehr unterwegs und genießen nach und nach zurückgewonnene Freiheiten. Arbeitssituation und Lebensrhythmus bleiben nach wie vor flexibler und so auch die jeweiligen Essgewohnheiten“, sagt die Kleingerätemarke, die mit der Aktion umfangreiche Unterstützung bei der Zubereitung frischer „Mini-Mahlzeiten“ bietet. Durch Produkte für die Spargelsaison wird die Aktion ergänzt.

WMF erklärt: „Vor allem Vertreter der neuen urbanen und mobilen Mittelschicht läuten ein Ende der Mahlzeiten, wie wir sie kennen, ein und legen ein immer flexibleres, spontaneres und individuelleres Essverhalten an den Tag. Dieser Wandel von einer traditionellen zu einer modernen Esskultur, in der nicht mehr drei Hauptmahlzeiten den Alltag strukturieren, wird als ‚Snackification‘ bezeichnet. Gleichzeitig sind unseren Konsumenten aber selbstgekochte und ausgewogene Gerichte wichtig. Auch der Trend ‚Local Food‘ ist weiterhin sehr präsent. Also der vermehrte Konsum regionaler Lebensmittel und die Neuorientierung hin zu saisonalen Rezepten und Speisen.“

Die Marke WMF möchte sich im Aktionszeitraum der Frühlings-Promotion vom 14. Februar bis zum 31. März 2022 als der ideale Partner für die Zubereitung frischer „Mini-Mahlzeiten“ positionieren – „für den individuell erlebbaren Genuss – ganz egal wo, wann und in welcher Kombination man sie genießen möchte.“ Ein wichtiger Bestandteil der Aktion sind spannende Rezepte, die mithilfe der auf die Promotion abgestimmten WMF Produkte ideal zubereitet werden können. In einem zwölfseitigen Aktionsflyer zur individuellen Streuung werden die Produkte in einen saisonalen und inspirierenden Kontext gebracht. Zusammen mit durchdachter Dekoration für Schaufenster und Verkaufsfläche, Anzeigen und Online-Teasern bietet WMF seinen Handelspartner ein attraktives Gesamtpaket – „das sich auszahlen wird“, wie WMF verspricht.