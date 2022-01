60,2 Mrd US-Dollar

Markenwert: Deutsche Telekom auf Rekord-Niveau

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.01.2022

Der Markenwert der DEutschen Telekom, Konzernmutter von Magenta Telekom, legte im vergangenen Jahr um 18% auf 60,2 Mrd Euro zu.

Die Konzernmutter von Magenta Telekom, die Deutsche Telekom, befindet sich derzeit im Höhenflug: Das Unternehmen hat sich zu einem führenden globalen Player in der TK-Branche entwickelt, was sich auch im Markenwert niederschlägt. Laut „Brand Finance Global 500“ beläuft sich der Markenwert auf 60,2 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahrswert (51,1 Mrd. US-Dollar) beträgt der Zuwachs 18%.

Brand Finance Global 500 weist das Ranking der wertvollsten Marken weltweit nach dem Markenwert in US-Dollar aus. Als Berechnungsgrundlage dient dabei die Frage, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zahlen müsste, wenn es die Marke nicht im Besitz hätte. Dabei wird neben dem Markenwert jeder der Top-500 Marken ein Marken-Rating ähnlich einem Kreditrating zugeordnet, welches Stärken, Risiken und Potenziale im Vergleich zum Wettbewerb darstellen. Unter diesen Gesichtspunkten listen die Experten von Brand Finance die Deutsche Telekom unter den Top 20 Marken weltweit und die mit Abstand wertvollste Telekommunikationsmarke Europas.

„Die Marke Deutsche Telekom konnte sich durch die wirtschaftlichen und technologischen Erfolge im nationalen und internationalen Vergleich weiter erfolgreich entwickeln“, sagt Deutsche Telekom Markenchef Ulrich Klenke und unterstreicht den positiven Trend. „Unsere ausgezeichnete Netz- und Produktqualität sichert die Verbindungen der Menschen und zeigt unsere Innovationskraft und Leistungsfähigkeit in all unseren Märkten. Sie lässt die Menschen an den Chancen der Digitalisierung teilhaben.“

Laut Studie verbessert sich der Konzern zudem auf Platz zwei der globalen Telcos – hinter Verizon und vor AT&T und China Mobile. Zudem rangiert er im Vergleich zu den weltweit führenden deutschen Unternehmen auf dem zweiten Platz hinter Mercedes-Benz. Die wertvollste Marke weltweit ist Apple vor Amazon und Google. Im Gesamtranking notieren die Experten die Deutsche Telekom auf Rang 17.

Die deutliche Steigerung des Markenwertes der Deutschen Telekom führt das britische Beratungsunternehmen auf die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung zurück. Dazu tragen vor allem der erfolgreiche Geschäftsverlauf und das hohe Kundenwachstum insbesondere in den USA bei. Zudem konnte der Konzern erneut durch nachhaltige Investitionen in Netzqualität, digitale Technologien und Kundenservice punkten. Dies habe der Marke eine zusätzliche Dynamik verliehen. Zudem werde sich die Deutsche Telekom durch ihren schnell fortschreitenden Ausbau der Mobilfunktechnologie 5G und seiner Glasfasernetze neue Umsatzperspektiven erschließen.