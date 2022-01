Weiterentwicklungen bei Bildqualität, Ausstattung und Ambilight

Der neue Philips OLED807

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 28.01.2022

Der neue Philips OLED807 verfügt über die neue 6. Generation der P5 AI Bildverarbeitung für eine herausragende Bildqualität. Das weiterentwickelte vierseitige Ambilight bietet mehr Details und Genauigkeit bei den Farben für das, wie TP Vision sagt, „vollendete, immersive TV-Erlebnis“.

Die Philips TV OLED8x6 Serie heimste im Jahr 2021 zahlreiche Auszeichnungen ein. Nun präsentierte TP Vision den neuen Philips OLED807, der das Leistungsniveau des Vorgängermodells dank zahlreicher Weiterentwicklungen bei Bildqualität, Ausstattung und Ambilight nochmals deutlich übertreffen soll.

TP Vision präsentierte gestern eines seiner neuen Flaggschiffe, den OLED807. Bei diesem TV kommt die weiterentwickelte 6. Generation der P5 AI Bildverarbeitung in Verbindung mit dem neuesten OLED EX Panel zum Einsatz. Die Bindemittel im organischen Material basieren jetzt anstelle von Wasserstoff auf effizienterem und stabilerem Deuterium, was in einer um 30% höheren Maximalhelligkeit verglichen mit herkömmlichen OLED-Panels resultiere, wie der Hersteller erklärt. Zu den Weiterentwicklungen bei der 6. Generation P5 AI Engine gehören neue „intelligente“ Funktionen zum Einsatz des Lichtsensors in der AI-Bildsteuerung.

Die Funktion „Ambient Intelligence“ überwacht fortlaufend die aktuellen Lichtverhältnisse des Wohnraums und passt Helligkeit, Gamma und Farbe in Echtzeit an, so dass für HDR- und SDR-Inhalte immer eine optimale Wiedergabe erzielt werde. Das System der P5 AI erlaube es den Nutzern zudem, die Prioritäten festzulegen, indem die Optionen Eye Care, Dark Detail Optimization oder Colour Temperature Optimization gewählt werden, erklärt TP Vision.

Die verbesserte „AI Auto Film Option“ der OLED-TVs des Jahres 2022 verfügt über zusätzliche „Smart Picture Modi“. Das heißt: Wenn Filminhalte erkannt werden, schaltet der TV automatisch in den jeweils am besten passenden. Dafür gibt es statt zwei jetzt sieben verschiedene Modi, zu denen auch der „Filmmaker Modus“ gehört. Befindet sich der TV bereits im „Filmmaker Modus“, so wechselt das Gerät automatisch in die Dolby Vision Dark-Einstellungen, wenn Inhalte mit Dolby Vision HDR erkannt werden.

Zu den „Smart Picture Modi“ gehört jetzt auch das neue „Crystal Clear“, das den bisherigen „Vivid-Modus“ ersetzt. Es bietet laut Hersteller die gleichen knackig-scharfen Bilder mit satten Farben, aber jetzt mit einer natürlicheren Balance zwischen Schärfe, Farbe und Kontrast.

Wie TP Vision sagt, bleiben Philips Ambilight TVs bei HDR kompromisslos. Alle wichtigen Formate werden unterstützt, wozu Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+ und HDR10+ Adaptive gehören. Neu in diesem Jahr ist die zusätzliche Kompatibilität zu IMAX Enhanced.

TP Vision erläutert: „Filme mit IMAX Enhanced setzen auf das spezielle IMAX Digital Media Remastering Verfahren (DMR), um scharfe 4K-Bilder in höchster Qualität zu erstellen. Verwendet wird dafür ein hochentwickelter Algorithmus, der Bildfehler erkennt und beseitigt und den Film so aussehen lässt, wie es der Regisseur beabsichtigte. DMR und die 6. Generation Philips P5 AI optimieren die Filminhalte auf ihr IMAX-Seitenverhältnis und auf die deutlich bessere Qualität und höhere Helligkeit eines IMAX Enhanced zertifizierten Displays.“

Der OLED807 verfügt über ein sehr feines Bildschirmdesign mit einem außenliegenden Metallrahmen, der eine nahtlose Verbindung zum neuen und verbesserten vierseitigen Ambilight herstellt. Das weiterentwickelte Ambilight biete nun ene noch höherer Detailtreue und Genauigkeit bei den Farben, wie beschrieben wird.

Die 48-, 55- und 65-Zoll Varianten des OLED807 stehen auf einem schwenkbaren T-Fuß aus Metall, der in silber-chrom gestaltet ist. Einzig die Größe 77-Zoll ruht auf Füßen aus runden Metallstäben in dunklem Chrom.

Gaming

Für alle Gaming-begeisterten Nutzer bietet das Modell eine umfangreiche Ausstattung mit HDMI 2.1-Fähigkeiten. Dafür gehören beim OLED807 e-ARC, VRR-Unterstützung für 4K von 40 Hz bis 120 Hz bei der vollen Bandbreite von 48 Gbps (4:4:4, 12 Bit), FreeSync Premium und G-SYNC Kompatibilität sowie Auto-Game- und Auto-Low-Latency-Modi.

Die neue „On-Screen Game Bar“ erlaubt den schnellen Zugriff auf die Bild- und Soundeinstellungen über ein einfaches Menü, um auch während des Spielens schnell Veränderungen vornehmen zu können. Spieler wechseln auf diese Weise schnell auf VRR, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™.

Auch die bekannte „Anti-Burn-in-Technologie“ findet sich im neuen OLED. Verwendet wird hier eine hochentwickelte Logoerkennung, um zonenweise den Bildschirm zu überwachen und statische Inhalte zu erkennen. „Wird ein Logo identifiziert, folgt die schrittweise Reduzierung seiner Wiedergabehelligkeit um einen Burn-in zu vermeiden, ohne die Bildwiedergabe in anderen Bereichen des Bildschirms zu beeinträchtigen“, erklärt TP Vision.

Sound

Der OLED807 verfügt über ein aufgewertetes und stärkeres 2.1 Soundsystem mit 70 Watt Leistung, das über Drei-Ring-Basstreiber verfügt, die nach hinten abstrahlen und von vier passiven Radiatoren unterstützt werden.

Als bemerkenswertes Ausstattungsmerkmal beschreibt TP Vision die Möglichkeit zur Klangpersonalisierung durch Mimi. Insbesondere für Nutzer, die über ein möglicherweise altersbedingt eingeschränktes Hörvermögen verfügen, könne der durch Mimi optimierte Klang einen deutlichen Vorteil insbesondere bei der Sprachverständlichkeit bieten. Um den Klang dieser Modelle anzupassen, nehmen Nutzer einen kurzen Hörtest mit der App von Mimi vor. Sie ist kostenlos für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Das Resultat des Tests wird auf den TV übertragen. „Das Endergebnis ist eine für das Hörprofil optimierte Tonwiedergabe, eine subjektiv bessere Klangqualität und damit letztlich ein angenehmeres TV-Erlebnis“, verspricht TP Vision.

Die neuen OLED-Modelle lassen sich laut Hersteller sehr einfach in das Philips TV & Wireless Home System integrieren. Es basiert auf der etablierten DTS Play-Fi Technologie, womit der Fernseher Teil eines hochwertigen Multiroom-Audio Systems wird, das per App gesteuert wird. Wie TP Vision sagt, erlaube das System die nahtlose Verbindung zwischen kompatiblen TVs, mobilen Geräten, Soundbars und Lautsprechern im ganzen Haus.

Die Verbindung mit einer Soundbar sowie zusätzlichen rückwärtigen Lautsprechern oder eines Subwoofers sei einfach. Mit einem im Lauf des Jahres 2022 anstehenden Update wird es möglich werden, den OLED807 als dedizierten Centerlautsprecher in einem Multi-Kanal AV-System mit DTS Play-Fi zu nutzen.

Smart

Für smarte TV-Anwendungen ist der OLED807 mit dem jüngsten Android TV 11 Betriebssystem – mit einer intuitiven Bedienoberfläche – ausgestattet. Dazu gehören der Google Assistant built-in – mittels Tastendruck auf der Fernbedienung – sowie Works-with-Alexa Kompatibilität.

Fernbedienung

Die Fernbedienung – mit beleuchteten Tasten in Verbindung mit dem Bewegungssensor – präsentiert sich im edlen Design mit silberfarbenem Finish. Verwendet wird das Leder des schottischen Herstellers Muirhead.

Der Philips OLED807 ist voraussichtlich ab Ende Q2 2022 in den Diagonalen 48, 55, 65 und 77 Zoll verfügbar.