Mit Eurosport 4K

simpliTV zeigt Olympische Winterspiele in UHD-Qualität

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 28.01.2022

simpliTV zeigt die olympischen Winterspiele zusammen mit Eurosport 4K. (© simpliTV)

Die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 finden von 04. bis 20. Februar in Peking statt. Österreich wird zum 24. Mal in seiner Geschichte daran teilnehmen. Mit simpliTV und Eurosport 4K sind die Spiele via SAT in UHD zu sehen. Damit sind spannende Wettkämpfe in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität vorprogrammiert, verspricht simpliTV.

Während der Austragung des sportlichen Großevents können sich Sportfans auf über 100 Stunden Live-Berichterstattung freuen und dem österreichischen Olympia-Team vor den Bildschirmen die Daumen drücken. Dabei will simpliTV bei seinen SAT-Kundinnen und Kunden für ein besonderes Fernseherlebnis sorgen. „Die Wettkämpfe sind auf dem Eventkanal Eurosport 4K auf UHD1 in brillanter Bild- und Tonqualität zu bestaunen. Es werden alle Top-Events aus den Sportarten Eiskunstlauf, Ski Alpin, Skispringen, Biathlon und Skilanglauf sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier gezeigt – die TV-Zuschauer werden das UHD-Seherlebnis genießen und mit den österreichischen Olympioniken mitfiebern, als wären sie live dabei.“, so simpliTV Sportliche Spannung in UHD Um die spannenden Wettkämpfe auf Eurosport 4K in bester Bild- und Tonqualität erleben zu können, werden neben einem UHD-fähigen TV-Gerät das ORF DIGITAL DIREKT Cardless Modul und die Anmeldung zum simpliTV SAT Plus Abo benötigt. Mit simpliTV SAT Plus können die Zuseher mehr als 60 Sender in HD und UHD empfangen – die ersten sechs Monate gratis, danach für nur zehn Euro im Monat. “Ich freue mich sehr, dass wir den Zuschauer in Österreich dieses außergewöhnliche Seherlebnis mit Eurosport 4K bei unserem starken Partner simpliTV erneut bieten können. Die Sportfans werden die Intensität und Brillanz lieben, wenn sie die beliebtesten Wintersportarten mit den großen nationalen Stars in bester Qualität genießen”, sagt Benjamin Pirker, Sr. Key Account Manager Distribution & Commercial Strategy Discovery Deutschland.