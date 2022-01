Editor's Choice Petition fordert sofortiges Ende der Maßnahmen

2G-Kontrollen im Handel enden mit 12. Februar

Die Branche | Dominik Schebach | 29.01.2022

Ab 12. Februar fällt die Verpflichtung für den Handel, den 2G-Status seiner Kunden zu überprüfen. Die Maskenpflicht bleibt aufrecht. (© Alexandra Koch/ pixabay.com)

Ist der Druck zu groß geworden? Heute hat die Bundesregierung für den Februar ein schrittweises Auslaufen der meisten Beschränkungen wegen Corona angekündigt. Mit Start der Semesterferien in Ostösterreich am 5. Februar wird die Sperrstunde nach hinten verschoben. Das Ende der ungeliebten 2G-Kontrollpflicht im Handel kommt dagegen erst am 12. Februar.

Die Wortmeldungen in den vergangenen Wochen aus der Wirtschaft und den schwarzen Bundesländern waren zuletzt nicht mehr zu überhören. Die Bundesregierung hat dem Druck allerdings nur bedingt nachgegeben. Die Öffnungsschritte erfolgen im Wochentakt ab 5. Febraur. Für den 19. Febraur wurde zudem eine weitere Erleichterung angekündigt.

Die Bundesregierung erwartet, dass in der ersten Februarwoche der Höhepunkt der jetzigen Omicron-Welle erreicht sei, aber voraussichtlich nicht in den Intensivstationen niederschlagen. Daher seien erste Öffnungsschritte vertretbar, so Bundeskanzler Karl Nehammer: „Ab 5. Februar wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 24 Uhr verlängert. Ab dem 12. Februar wird die 2g-Verpflichtung im Handel auslaufen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht.“ Damit reagiert die Bundesregierung auf die Erfahrung aus anderen Staaten wie Dänemark, wo sich die Anzahl der Infektionen nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen geführt hat.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen aus dem Handel sind gemischt. Einerseits wird das Ende der Kontrollverpflichtung im Handel begrüßt, andererseits beklagen Handelsvertreter die zweiwöchige Wartefrist. So erklärt Handelsobmann Rainer Trefelik: „Es ist zwar erfreulich, dass ein Umdenkprozess eingesetzt hat und die Regierung jetzt Lockerungen verspricht. Für den Handel allerdings geht es zu langsam, der Entfall der 2G-Kontrollen mit 12. Februar ist zu spät. Wir haben jetzt schon enorme Frequenz- und Umsatzrückgänge. Und an jedem Tag, an dem wir zusätzlich Kontrolleure spielen müssen, lassen wir wieder Umsätze liegen.“

Gerade auch die Woche vor Entfall der Kontrollpflicht, in der in Wien und Niederösterreich bereits Semesterferien sind, wäre für den Handel ein wichtiger Umsatzbringer gewesen. Um die Dringlichkeit der Abschaffung der 2G-Kontrollen zu betonen, hat Trefelik heute Früh auch eine Petition an die Regierung übermittelt, die von zahlreichen namhaften Handelsunternehmen unterzeichnet worden war. „Unsere Betriebe verstehen die Kontrollpflicht auch deshalb nicht, weil angesichts der FFP2-Maskenpflicht und der kurzen Verweildauer die Ansteckungsgefahr im Handel ohnehin sehr gering ist“, sagt Trefelik.

Aufgrund der schwierigen Umsatzsituation im Einzelhandel fordert der Handelsobmann auch ein Überdenken der Wirtschaftshilfen ein: „Wenn wir wollen, dass es auch künftig noch lebendige Einkaufsstraßen in den Städten und Gemeinden gibt, dann brauchen wir hier dringend eine Adaptierung“, betont der Handelsobmann.

Die Petition im Wortlaut:

Als führende österreichische Handelsunternehmen fordern wir das Ende der 2G-Pflicht und damit das echte Ende des Teil-Lockdowns im Handel ab Dienstag, 1. Februar 2022.

Der österreichische Handel beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter. Diese Zahl kann nur erhalten werden, wenn die 2G-Pflicht im Handel umgehend aufgehoben und wieder regulärer Geschäftsbetrieb ermöglicht wird.

Der Handel ist sicher. Studien belegen, dass der Einkauf im österreichischen Handel virologisch nahezu unbedenklich und nicht Treiber der Pandemie war und ist. Der österreichische Handel fordert ab sofort ein rein fakten- und verursacherbasiertes Entscheiden der Bundesregierung. Viel zu oft wurde der Handel mit symbolischen Maßnahmen in seiner Erwerbsfreiheit eingeschränkt.

Die allgemeine Impfpflicht tritt Anfang Februar in Kraft. Zusätzliche 2G-Kontrollen im Handel sind daher nicht mehr verhältnismäßig und somit verfassungswidrig.

Wir fordern den Wegfall des Zwangs der für Handelsangestellte äußerst belastenden 2G-Kontrollen.

Der österreichische Handel bekennt sich zu allen COVID-Schutzbestimmungen nach den geltenden Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Solange es epidemiologisch erforderlich ist, gehört dazu selbstverständlich auch die FFP2-Maskenpflicht im Handel.

Dr. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der WKÖ

Die Petition wurde u.a. von ElectronicPartner, Red Zac und MediaMarkt Österreich unterzeichnet.