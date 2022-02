Ausgezeichneter Sound: Samsung Soundbars zweimal siegreich

Die Samsung HW-Q900A/ZG überzeugt die Zeitschrift Audio Video Foto Bild als Testsieger bei den Modellen in der Klasse um 900 Euro. In puncto Klang, Konnektivität und Bedienbarkeit verweist die Soundbar aus Samsungs Q-Premium-Serie die Mitstreiter auf die Plätze zwei und drei. Die besonders flache Soundbar von Samsung erzeuge einen „sauberen, trockenen und unverfälschten“ Klang. Die 7.1.2-Kanal-Soundbar der Q-Serie ist seit Juni 2021 auf dem Markt verfügbar, 16 integrierte Lautsprecher und True Dolby Atmos- und DTS:X-Unterstützung sollen für einen imposanten Klang sorgen.

Preis-Leistungs-Sieger im Test sind die Soundbars Samsung HW-S60 und -S61A/ZG. Die Audio Video Foto Bild beschreibt ihren Klang als „ausgewogen-natürlich“ Durch die Acoustic Beam Technologie soll die HW-S60/-S61/ZG ein ausgewogenes Hörerlebnis für Musik- und Filmgenuss in der Einsteigerklasse liefern. Dabei transportieren die seitlichen Hornlautsprecher den Klang sowohl nach oben als auch zur Seite. Ausgezeichnet wurden die 5.0-Kanal- Soundbars HW-S60A/ZG in Schwarz und HW-S61A/ZG. Ebenfalls zur S-Serie gehört die 3.0- Kanal-Soundbar HW-S50A/ZG in Dunkelgrau. Die S-Soundbars 2021 zeichnen sich durch eine smarte Bedienbarkeit aus: Der Sprachassistent Alexa sowie Airplay 2 sind in die Geräte integriert (ab S6/ZG).