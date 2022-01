Telefonzelle Traiskirchen

Bernhard Brandtner eröffnet eigenen Telekom-Shop

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 31.01.2022

Zur offiziellen Eröffnung der Telefonzelle Traiskirchen kamen auch Wirtschaftsstadtrat Clemens Zinnbauer, der GF der Traiskirchner Betriebsstättenverwaltung Markus Bartlweber und Bürgermeister Andreas Babler (v.l.), um Bernhard Brandtner (r.) sowie seinem Verkaufsteam zu gratulieren. (© Stadtgemeinde Traiskirchen)

Bernhard Brandtner ist in der Telekom-Branche bekannt. Der Niederösterreicher war lange Jahre bei Drei und Samsung im Handelsvertrieb. Jetzt hat er die Seiten gewechselt und seinen eigenen Shop eröffnet. Die „Telefonzelle Traiskirchen“ hat vergangenen Freitag ihre offizielle Eröffnung im kleinen Rahmen begangen.

Brandtner will als Telekom-Nahversorger in Traiskirchen sowie in der Betreuung von Geschäftskunden vor Ort punkten. „Allein in Traiskirchen leben an die 20.000 Menschen. Trotzdem fahren viele Menschen in die SCS, weil sie vor Ort nicht die gesuchte Beratung für die gewünschten Netzbetreiber-Produkte finden. Außerdem gibt es hier ein großes Potenzial im Business-Segment“, erklärte Brandtner auch gegenüber elektro.at.

Die Telefonzelle Traiskirchen steht seit Anfang Jänner Kunden offen. Der Shop befindet sich im revitalisierten Einkaufszentrum Arkadia im Zentrum von Traiskirchen. Die offizielle Eröffnung – corona-bedingt im kleinen Rahmen – fand vergangenen Freitag statt. Da kamen auch Bürgermeister Andreas Babler, Wirtschaftsstadtrat Clemens Zinnbauer und der GF der Traiskirchner Betriebsstättenverwaltung Markus Bartlweber, um dem Neo-Unternehmer zur Eröffnung als Gute zu wünschen.

Mehr über den Wechsel von Bernhard Brandtner auf die Handelsseite und seinen neuen Shop in Traiskirchen finden Sie in der kommenden E&W 1-2/2022.