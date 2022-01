Dank Premium-Haushaltsgeräten und OLED-Fernsehern

LG mit höchstem Jahresumsatz der Unternehmensgeschichte

31.01.2022

LG Electronics erzielte mit einem Gesamtjahresumsatz von 74,72 Billionen KRW den höchsten Jahresumsatz in seiner Geschichte. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) gibt seine Geschäftsergebnisse für 2021 bekannt. Insgesamt erzielte das Unternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von 74,72 Billionen KRW (63,16 Mrd. USD) den höchsten Jahresumsatz in seiner Geschichte. Dieser Anstieg um 28,7% gegenüber 2020 ist vor allem auf den stärkeren Absatz von Premium-Haushaltsgeräten und OLED-Fernsehern zurückzuführen.

LG meldete auch für das vierte Quartal einen Rekordumsatz mit Einnahmen in Höhe von 21,01 Billionen KRW (17,76 Mrd. USD), was einem Anstieg von 20,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Betriebsgewinn in Höhe von 677,7 Mrd. KRW (572,87 Mio. USD) sank um 21,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal, was größtenteils auf Faktoren wie höhere Rohstoff- und globale Logistikkosten zurückzuführen ist.

Die LG Home Appliance & Air Solution Company verzeichnete ein weiteres Rekordjahr mit einem Umsatz von 27,11 Billionen KRW (22,92 Mrd. USD) im Jahr 2021, was einem Plus von 21,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht und vor allem auf eine starke Performance in neuen Gerätekategorien wie Produkte im Hygienebereich zurückzuführen ist. Der jährliche Betriebsgewinn in Höhe von 2,22 Billionen KRW (1,88 Milliarden USD) lag aufgrund höherer Kosten für Rohstoffe und globale Logistik um 2,9 Prozent unter dem des Vorjahres. Der Rekordumsatz des vierten Quartals in Höhe von 6,52 Billionen KRW (5,52 Mrd. USD) stieg um 17,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020.

Die LG Home Entertainment Company meldete für das Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von 30,6 % auf 17,22 Billionen KRW (14,56 Mrd. USD). Der Betriebsgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18,1% auf 1,1 Billionen KRW (929,68 Mio. USD), was LG´s Erfolg aufgrund der höheren Nachfrage nach Premium-Fernsehern während der Pandemie widerspiegelt. Der Quartalsumsatz von 4,99 Billionen KRW (4,21 Mrd. USD) lag um 16,4 % höher als im vierten Quartal des Vorjahres und um 19,2 Prozent höher als im selben Quartal 2019, was auf die steigende Nachfrage nach Premium-OLED- und Großbildfernsehern in wichtigen Regionen Europas und Nordamerikas zurückzuführen ist.

Die LG Vehicle component Solutions Company steigerte ihren Umsatz im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 24 % auf 7,19 Billionen KRW (6,08 Milliarden USD). Der Umsatz im vierten Quartal in Höhe von 1,68 Billionen KRW (1,42 Mrd. USD) sank um 12,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Unter dem Eindruck der Unsicherheit, die durch die neue COVID-19-Variante entstanden war, kam es auf dem weltweiten Automobilmarkt zu erheblichen Störungen aufgrund der Verknappung von Automobil-Halbleitern.

Die LG Business Solutions Company erreichte im Jahr 2021 einen Umsatz von 6,96 Billionen KRW (5,89 Mrd. USD), was einem Anstieg von 15,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während höhere Materialkosten und Lieferkettenprobleme zu einem jährlichen Betriebsergebnis von 144,3 Mrd. KRW (121,98 Mio. USD) führten. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 % auf 1,72 Billionen KRW (1,46 Milliarden USD), was auf die starke Nachfrage nach Premium-PCs und Gaming-Monitoren zurückzuführen ist. Ein Anstieg der Kosten für die globale Logistik und eine Verlangsamung des Verkaufs von Solarmodulen aufgrund des verschärften Wettbewerbs trugen zu einem Betriebsverlust von 35,1 Mrd. KRW (29,67 Mio. USD) im vierten Quartal bei.

Erläuterung der Wechselkurse für das vierte Quartal 2021

Die ungeprüften Quartalsergebnisse von LG Electronics wurden auf Basis der International Financial Reporting Standards (IFRS) für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Die Angaben in koreanischen Won (KRW) werden zum durchschnittlichen Wechselkurs im Dreimonatszeitraum des entsprechenden Quartals – 1.182,99 KRW pro USD – in US-Dollar (USD) umgerechnet angegeben.