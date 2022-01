„Neue Lehrlings-Kampagne für Generation Z geht an den Start“

MediaMarkt sucht bis zu 150 Lehrlinge

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 31.01.2022

Mit einer neuen Kampagne holt MediaMarkt Österreich nun junge Lehrlinge vor den Vorhang und will den Mehrwert einer Lehre im Unternehmen aufzeigen. (Foto: MediaMarkt)

MediaMarkt ist wieder auf der Suche nach Lehrlingen. Es geht eine neue Kampagne an den Start, die junge Auszubildende vor den Vorhang holt und den Mehrwert einer Lehre beim Elektroriesen aufzeigen soll.

Seit knapp drei Jahrzehnten werden bei MediaMarkt in Österreich Lehrlinge ausgebildet. Für den Start der Lehrausbildung im Sommer/Herbst 2022 sucht MediaMarkt wieder bis zu 150 junge Neueinsteiger. „Die besten Voraussetzungen haben Bewerber mit einer großen Affinität zur Technik, Interesse an den neuesten Trends sowie Freude am Kontakt mit Kunden. Auch Teamgeist und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung sollten mitgebracht werden“, erklärt das Unternehmen.

Fokus „Digitaler Verkauf“

Die Lehre zum Elektro- und Elektronikfachberater mit dem Fokus „Digitaler Verkauf“ werde den aktuellen Anforderungen im Handel gerecht, wie MediaMarkt sagt: „Einkauf, Service, Technik, Kundenberatung, Persönlichkeitsentwicklung, Online-Sales und digitaler Verkauf – vermittelt werden in der dreijährigen, praxisorientierten Ausbildung umfassende Fachkompetenzen zu Themen, die weit über reines Tech-Know-how hinausgehen.“

Weiterbildung im Fokus

Einen besonderen Schwerpunkt legt MediaMarkt Österreich laut eigenen Angaben auf die Weiterbildung und Förderung seiner Lehrlinge. Die Ausbildungspläne sehen regelmäßige Seminare und Fortbildungen vor – nicht zuletzt in den hauseigenen Akademien oder bei den einwöchigen Lehrlingscamps im ersten und zweiten Lehrjahr. Zudem werde jedem Lehrling ein persönlicher Coach zur Seite gestellt, der ihn die gesamte Lehrzeit begleitet. Auch die „Lehre mit Matura“, die für ein Studium an einer österreichischen Universität oder Fachhochschule qualifiziert, wird von MediaMarkt unterstützt. „Ich weiß es sehr zu schätzen, wie viel Wert auf die Weiterbildung in der Lehre gelegt wird. Aber auch auf die persönliche Weiterentwicklung wird geschaut – es ist ein interessanter Mix aus technischem Know-how und persönlichen Fähigkeiten, die ich hier erlernen darf“, so Sahra A., Lehrling im 3. Lehrjahr bei MediaMarkt.

Neue Kampagne

„Wie attraktiv die Lehre bei MediaMarkt ist, soll in einer neuen Kampagne beleuchtet werden. Zu Wort kommen hier junge, motivierte Frauen und Männer, die von ihren Erfahrungen im Lehrberuf bei MediaMarkt erzählen. Damit wollen wir die junge Zielgruppe bestärken und motivieren, ein Teil unseres Unternehmens zu werden“, sagt Andreas Höglinger, Marketing Director bei MediaMarkt Österreich. Zielgruppengenau werde die Kampagne vorrangig online, auf Social Media, umgesetzt. „Auf Facebook, Instagram, TikTok & Co. präsentiert MediaMarkt nicht nur neue Trends und Gadgets, sondern spricht mit der neuen Kampagne auch interessierte junge Nachwuchstalente an – humorvoll und ganz im Zeichen der Generation Z“, so Höglinger weiter.

Mehr Informationen zur Lehre sowie zur Bewerbung finden Interessierte unter mediamarkt.at/lehre.