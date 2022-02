WKO: Lehrlings-Webinare gehen in die nächste Runde

Das Format erfreut sich großer Beliebtheit. Die Lehrlings-Webinare des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Elektrohandel bieten den Auszubildenden einiges an interessantem Zusatzwissen. Mit dem nächsten Webinar tauchen die Lehrlinge gemeinsam mit Samsung am 24.03.2022 in die Welt der Smartphones ein, wie Christine Kühr, Vorsitzende des Fachausschusses, in einer Aussendung des Bundesgremiums mitteilt: