„Alle Jahre wieder was bewegen“

Drei Hilft-Winteraktion mit bestem Ergebnis seit Bestehen

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 02.02.2022

Rudolf Schrefl (Drei), Julia Wiesflecker (Canisibus) und Klaus Schwertner (Caritas Wien) schneiden Gemüse in der Canisibus-Küche.

Wie in den vorangegangenen Jahren hat Drei mit seiner sozialen Initiative „Drei Hilft“ und der Winteraktion auch heuer wieder den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien unterstützt. Für schon jeweils 500 Schritte seiner Social Media-Fans spendete Drei Hilft bis Ende Jänner einen Teller warme Suppe an Canisibus-Gäste. Das Motto daher: Alle Jahre wieder gemeinsam was bewegen. Die Drei Community sorgte für das beste Endergebnis seit Bestehen dieser Aktion: Rund 45.000 warme Suppen.

Drei CEO Rudolf Schrefl freut sich über diesen Erfolg: „Die Caritas feiert ja gerade 100 Jahre. Daher wollten wir mit unseren Drei Hilft-Winteraktionen von 2016 bis jetzt auf insgesamt mehr als 100.000 gespendete Suppen kommen. Unsere Fans haben mit ihrem unglaublichen Bewegungsdrang dafür gesorgt, dass wir dieses Ziel nicht nur locker erreicht haben, sondern mit rund 45.000 Suppen auch noch das bisher beste Endergebnis. Dafür ein herzliches Danke von mir, denn so viel haben wir gemeinsam für Menschen in Not noch nie bewegt.“

Die warmen Suppen sind für die Gäste des Canisibus, der Suppenbus-Flotte der Caritas der Erzdiözese Wien. Sie bringt obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen täglich eine Suppe. Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit des Tages. „Vor 100 Jahren hat die Arbeit der Caritas mit einer Suppenküche für Menschen in Not begonnen. Seither hat sich viel getan, doch die tägliche warme Suppe ist heute genauso wichtig wie damals. Sie macht satt und gibt Hoffnung und Zuversicht“, erklärt Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. „Im bereits dritten Jahr der Pandemie brauchen viele Menschen in Österreich Hilfe und müssen sich auf die Unterstützung der Caritas verlassen können. Das ist nur mit vielen Freiwilligen und verlässlichen Partnern möglich. Dank der Drei Hilft-Aktion ist 22 Wochen lang für warme Mahlzeiten gesorgt, das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die große Unterstützung. Das ist ein hoffnungsvoller Start ins Jahr 2022.“