Trennung der Märkte

A1: Jasmin Dickinger übernimmt National Wholesale

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 03.02.2022

Jasmin Dickinger hat mit 1. Februar 2022 die Leitung des Bereichs National Wholesale bei A1 übernommen. Der Bereich International Wholesale der A1 Telekom Austria Group wurde bereits im Herbst 2021 mit Judit Albers besetzt. Von der Trennung National und International Wholesale verspricht sich A1 eine „fokussierte“ Bearbeitung der Märkte und eine bessere Adressierung lokaler Themen wie beispielsweise im Regulierungsumfeld.

„Wholesale ist das meist unsichtbare Rückgrat von Telekommunikation – von Sprachtelefonie, Datenlösungen, Broadcasting bis hin zu komplexen IoT Lösungen. Ich freue mich darauf gemeinsam mit meinem Team, allen voran Bernhard Mayr, die erreichte Marktposition weiter auszubauen und den Bereich zukunftsfit auszurichten. Produktinnovationen und Prozess-Weiterentwicklungen stehen dabei im Fokus“, erklärt Jasmin Dickinger zu ihrer neuen Herausforderung.

Die gebürtige Wienerin hat einen Master Abschluss in internationalem Management und in Wien, Miami und Rotterdam studiert. Seit 2013 arbeitete sie bei A1 in unterschiedlichen Marketing- und Projektmanagementfunktionen. Zuletzt hat die 34jährige die A1now TV GmbH inhaltlich und organisatorisch aufgebaut. Diese Tochtergesellschaft wurde mit Jänner 2022 erfolgreich in die CANAL+ Austria GmbH integriert.