Äußerst robust für industrielle M2M- und IoT-Anwendungen

BellEquip: LTE/5G-Antenne für Einsatz in rauen Umgebungen

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 03.02.2022

Die OMNI-297 von Poynting ist das erste Modell aus der neuen Rhyno Antennenreihe. (© BellEquip)

Drahtlose M2M-Netzwerke erfordern eine zuverlässige Datenübertragung und somit Antennen, die über das gesamte Frequenzband konstant funktioniert. Mit dem neuesten Modell der Rhyno Serie präsentiert der Hersteller Poynting eine robuste LTE/5G-Antenne für M2M-Infrastruktur und industrielle IoT-Anwendungen.

Hochleistungsantennen zeichnen sich durch das optimale Nutzen des verfügbaren Netzsignals aus, d.h. sie maximieren die Empfangsleistung und die erzielbaren Datenraten bzw. sorgen für möglichst hohe Verbindungsstabilität und ein breites Spektrum an Frequenzen für Innen- und Außenanwendungen. Mit dem neuesten Modell der Rhyno Serie präsentiert der Hersteller Poynting eine omni-direktionale Antenne, die mit einer konstanten Verstärkung von 2 dBi die Anforderungen an M2M- und IoT-Anwendungen erfüllen soll. Zudem ist laut Hersteller auch ihr Strahlungsmuster äußerst konsistent.

Robuste Breitbandabdeckung

Die OMNI-297 von Poynting ist das erste Modell aus der neuen Rhyno Antennenreihe. „Die Antenne überzeugt mit robuster Bauweise und einer Form, die an ein Nashorn erinnert – der Name ist also Programm“, so Antennenexpertin Jacqueline Miniböck von BellEquip. Die Breitband-Mobilfunkantenne arbeitet von 698 bis 3800 MHz und deckt somit laut BellEquip alle modernen LTE- und gängigen 5G-Frequenzbänder ab. Die Rhyno Antennen sind außerdem mit Schaumstoff gefüllt, um sie vor starken Vibrationen, Stößen, Wassereintritt oder Meersalzeinwirkung zu schützen.

Einfache Inbetriebnahme

Die Antenne wird mit einem 0,6 Meter langen Kabel mit SMA (M) Stecker geliefert. Dank der beiliegenden Montagehalterung aus Edelstahl kann die Antenne an einer Wand oder einem Mast befestigt werden. Auch eine Klebescheibe für die Befestigung an Oberflächen ist im Lieferumfang mit enthalten.