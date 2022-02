Mit Bosch Hausgeräten und 20.000 Euro Geldspende

BSH Hausgeräte unterstützt SOS Kinderdorf

Hausgeräte | 1 | | Dominik Schebach | 03.02.2022

Bedarfsorientierte Sachspenden in Form hochwertiger Bosch Hausgeräte erleichtern den Alltag in den Betreuungseinrichtungen von SOS Kinderdorf Österreich. Die Zusage, die von den jeweiligen Einrichtungen benötigten Geräte im Wert von bis zu 30.000 Euro jährlich zu spenden, wurde von BSH Hausgeräte nun erneut um weitere drei Jahre verlängert. Nach dem besonders herausfordernden Jahr für Kinder und Jugendliche wurde von Unternehmen als zusätzliche Hilfsmaßnahme ein Scheck in der Höhe von 20.000 Euro überreicht.

Die Küche ist das Herzstück eines Zuhauses und das Zentrum der Familie. Gemeinsames Kochen und gemeinsame Mahlzeiten sind deswegen auch ein wichtiger Teil des SOS-Kinderdorf-Familienlebens und des WG-Alltags, der den Kindern Rückhalt bietet. Österreichweit können sich die Einrichtungen dabei weiterhin auf Hausgeräte von Bosch verlassen. BSH Hausgeräte unterstützt SOS-Kinderdorf in Österreich seit vielen Jahren mit bedarfsorientierten Spenden von hochwertigen Hausgeräten sowie mit Geldspenden und gemeinsamen Aktivitäten. Die Zusage, die von den jeweiligen Einrichtungen benötigten Bosch Hausgeräte im Wert von bis zu 30.000 Euro jährlich zu spenden, wurde nun erneut um weitere drei Jahre verlängert.

Neben der Sachspendenzusage überreichte Alexandra Dietmair, kaufmännische Geschäftsführerin der BSH Hausgeräte in Österreich, zusätzlich einen Scheck für eine Geldspende in Höhe von 20.000 Euro an Alexander Mairginter vom SOS-Kinderdorf. „Es freut uns sehr, dass wir auch in schwierigen Zeiten mit BSH Hausgeräte einen Partner an unserer Seite haben, der die Mission von SOS-Kinderdorf so verlässlich unterstützt. Die bedarfsorientierten Sachspenden in Form hochwertiger Bosch Hausgeräte verbessern die Lebensqualität im Alltag in unseren Einrichtungen enorm. Mit der Unterstützung durch zusätzliche Geldspenden schaffen wir für Kinder und Jugendliche viele unvergessliche Momente wie z.B. einen Ausflug in den Kletterpark, eine Jause auf der Alm oder einfach nur einen Kinobesuch“, so Mairginter bei der Scheckübergabe.

„Nach einem herausfordernden, aber für uns als Unternehmen durchaus erfolgreichen Jahr sind wir in der glücklichen Lage, zusätzlich auch einen finanziellen Beitrag für jene leisten zu können, denen es vielleicht nicht so gut geht. Wir freuen uns, dass wir einen Teil zu einem neuen und funktionierenden Zuhause und schönen Erlebnissen für Kinder und Jugendliche beitragen können“, so Dietmair.

Im Rahmen des „Giving Tuesday“ rief das SOS-Kinderdorf auch 2021, im Anschluss an den konsumintensiven „Black Friday“, wieder zu diesem „Tag des Gebens“ am 30. November auf. Für einen besonderen Anreiz werden die an diesem Tag gespendeten Beträge von Partnern aus der österreichischen Wirtschaft verdoppelt. An dieser Aktion beteiligte sich Bosch Hausgeräte mit einer Geldspende in Höhe von 5.000 Euro. Wie im Rahmen einer österreichweiten Weihnachtsaktion im Dezember versprochen, spendet Bosch Hausgeräte außerdem fünf Euro pro verkauftem Kleingerät in den österreichweit fünf Bosch Stores in Wien (Donauzentrum, Mariahilfer Straße), Vösendorf (SCS), Graz (ShoppingCity Seiersberg), Pasching (PlusCity) und im Bosch Onlineshop. Das Ergebnis aus dieser Aktion wurde auf 15.000 Euro aufgerundet, sodass in Summe ein Scheck von 20.000 Euro übergeben werden konnte.