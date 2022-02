„Umsatz hart und mit vielen Rabatten erarbeitet“

Moderates Umsatzplus im Einzelhandel 2021

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 04.02.2022

Die neueste Konjunkturstatistik der Statistik Austria zum heimischen Einzelhandel zeigt: Nominell sind die Umsätze des Einzelhandels (ohne Kfz-Handel und ohne Tankstellen) im Vorjahr um +4,1% gegenüber dem Corona-Jahr 2020 angestiegen. Bereinigt um die durchschnittlichen Preissteigerungen im Gesamtjahr, ist der österreichische Einzelhandel 2021 moderat um +2,7% gewachsen.

Die Konjunkturstatistik der Statistik Austria bestätigt die Umsatzprognosen des Handelsverbandes für das Gesamtjahr 2021. Nominell sind die Einzelhandels-Umsätze im Vorjahr um +4,1% gestiegen, um Preissteigerungen bereinigt, ist der österreichische Einzelhandel 2021 um +2,7% gewachsen. Größter Umsatztreiber war dabei der Bereich Apotheken & Kosmetika mit real +9,3%.

„Die Corona-Jahre 2021 und 2020 waren für den österreichischen Handel ein Albtraum. Die einschneidenden Maßnahmen sowie vier bundesweite harte Lockdowns haben seit Pandemiebeginn zu rund 10.000 Geschäftsschließungen geführt. Nach wie vor leidet jeder zweite Händler an Existenzängsten„, so das Fazit von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Will sagt: „Mehrumsatz heißt nicht automatisch Gewinn – gerade in Zeiten der Pandemie. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste sich die Händlerschaft ihren Umsatz hart und mit vielen Rabatten erarbeiten, um Geld in die Kassen zu bekommen. Darüber hinaus mussten die Handelsbetriebe Mehraufwände für Hygienevorgaben und Covid-Restriktionen in Millionenhöhe stemmen. Die Palette reicht von der Ausarbeitung neuer Sicherheitskonzepte und Mitarbeiterschulungen über verstärkte Desinfektionsmaßnahmen, Maskenpflicht und bauliche Anpassungen in den Geschäften (zB. Plexiglaswände im Kassenbereich) bis hin zu höheren Personalausgaben, um die Corona-Vorgaben (z.B. 2G-Regelung im Non-Food-Handel) auch kontrollieren zu können.“

Während sich der Handel von 2015 bis 2019 dynamisch entwickelte und wesentlich zum Wachstum der österreichischen Wirtschaft beigetragen habe, fand dieser positive Trend mit Beginn der Corona-Pandemie ein abruptes Ende. Die Anzahl der Handelsunternehmen ist laut HV allein 2020 um 4.040 (-5%) gesunken, wenn man die Neueröffnungen von den Schließungen abzieht. Die Umsätze sind im ersten Pandemiejahr branchenübergreifend um real 4% zurückgegangen.