Kräftige Investition in Service und Support

Baytronic: Ausbau in Asten

Hintergrund | 2 | | Wolfgang Schalko | 10.02.2022

Baytronic-GF Franz Lang im neuen Service-Center in Asten. Aftersales Support ist für ihn elementarer Bestandteil des Gesamtpakets von Baytronic.

Ein guter Draht zu den Partnern im Handel und ein offenes Ohr für deren Anliegen zählen seit jeher zu den Qualitäten von Baytronic. Nun wurde der Support im wahrsten Sinne des Wortes ausgebaut und im Jänner die neue, um über 100m² vergrößerte Serviceabteilung in Asten bezogen.

Auf einer Fläche von mehr als 100m² ist am Firmensitz von Baytronic in den vergangenen Wochen und Monaten ein moderner Zubau entstanden, der nun das neue Service-Center beherbergt. Vier hauseigene Techniker arbeiten dort tagtäglich daran, den Kundenservice von Baytronic weiter zu verbessern.

Mit dem neuen Service-Center stehen neben zusätzlichen Arbeitsplätzen auch bestens ausgestattete Teststationen für Unterhaltungselektronik (insbesondere TV) und Haushaltsgeräte sowie ein deutlich vergrößertes Ersatzteillager zur Verfügung. Selbst an eine direkte Softwareanbindung in das TV-Werk wurde gedacht, sodass beispielsweise neue Softwareversionen vorab getestet und gleich zur Qualitätskontrolle gemeldet werden können. Für Haushaltsgeräte erlauben praxisorientierte Teststationen diverse Kurz- und Langzeittests, um alle möglichen Szenarien simulieren zu können.

Neben dem gesteigerten Platzangebot für sämtliche Kunden- und Testgeräte wurde auch die Fläche für lagernde Ersatzteile deutlich vergrößert, um Händler und Servicepartner schnell mit den benötigten Teilen bedienen zu können.

Erfahrenes Team

Als technischer Leiter ist Klaus Wiesinger seit mittlerweile mehr als 15 Jahren für die reibungslosen Abläufe und sämtliche Servicebelange verantwortlich.

Sein Team, bestehend aus dem Techniker Rene Haugeneder und die für die technische Bearbeitung verantwortlichen Sachbearbeiter Emrah Yaman und Wolfgang Meissl sind feste Größen in der Serviceabteilung und sollen in naher Zukunft von einem weiteren Kollegen bzw. einer Kollegin unterstützt werden: Gesucht wird ein Weißwarentechniker im Innendienst (m/w/d) in Vollzeit (38,5 Std.) zum ehestmöglichen Eintritt.

Stimmiges Gesamtpaket

Für Baytronic-Geschäftsführer Franz Lang stellt der Ausbau der Serviceabteilung ein wesentliches Investment in die Zukunft dar: „Die Baytronic ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Es ist uns immens wichtig, dass sowohl die Qualität unserer Produkte als auch jene des Aftersales Services gleichermaßen mitwachsen. Natürlich kostet Aftersales Service Geld, aber für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg muss das Gesamtpaket einfach passen – und für unsere Kunden da zu sein und zu helfen, falls es ein Problem gibt, war schon immer unsere Devise.”

Kundenservice will Lang somit nicht als leere Worthülse verstanden wissen, sondern als etwas, das bei Baytronic jeden Tag aufs Neue gelebt wird. „Mit unserem neuen Service-Center erhält der Aftersales-Bereich nun auch die technisch notwenigen Mittel, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden und unsere Serviceleistungen in Zukunft noch stärken zu können.“ Dafür wird im Hintergrund bereits weitergearbeitet: So sollen Prozesse und Abwicklungen bestmöglich automatisiert und vereinfacht werden. Eine Cloudlösung für Content und technische Details ist ebenso in Vorbereitung wie eine vereinfachte RMA Abwicklung.