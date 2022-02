Editor's Choice Hot! Vorlaufzeiten zu gering, Absage unumgänglich, neuer Termin in 2023 steht fest

„Wohnen & Interieur“ 2022 erneut abgesagt

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2022

Die „Wohnen & Interieur“, die von 16. bis 20. März 2022 stattfinden sollte, wurde erneut abgesagt. Die Einrichtungsmesse findet erst wieder 2023 statt. (Bild: RX)

Hinter den Kulissen wurden die Aussteller schon vor Wochen informiert. Offiziell teilt Veranstalter RX Austria & Germany erst jetzt mit, dass die Wohnen & Interieur, die ursprünglich von 16. bis 20. März stattfinden sollte, abgesagt ist und erst wieder 2023 stattfinden wird - der neue Termin steht bereits fest.

Veranstalter RX Austria & Germany habe sich gemeinsam mit Ausstellern und Vertretern der Wohn- und Einrichtungsbranche dazu entschieden, die „Wohnen “& Interieur” abzusagen, so der Veranstalter in einer Aussendung. „Nach zweijähriger Zwangspause war die Vorfreude auf Österreichs größte Wohn- und Einrichtungsmesse, die Wohnen & Interieur groß. Die Vorlaufzeiten sind aufgrund der aktuellen Situation zu gering und machen daher eine Absage unumgänglich. In enger Abstimmung mit Ausstellern und Partnern haben wir uns daher entschieden, die Wohnen & Interieur erst wieder vom 15. bis 19. März 2023 in der Messe Wien stattfinden zu lassen”, so Barbara Leithner, COO von RX Austria & Germany.

Planungssicherheit aufgrund der aktuellen Situation nicht gegeben

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, zumal wir heuer auch 20-jähriges Jubiläum gefeiert hätten“, bedauert Edi Seliger, Head of Operations Living & Construction die Absage. Aber für Aussteller der Wohnen & Interieur sei eine Messeteilnahme mit hohen Investitionen verbunden, hinzu kommen lange Vorlaufzeiten für aufwendige Standbauten. Man wolle den Ausstellern Planungssicherheit gewähren, um eine repräsentative Messe bieten zu können, heißt es seitens des Veranstalters RX.

Verschiebung war nicht gewünscht

„Wir bedanken uns bei unseren treuen Ausstellern, Besuchern und Partnern, die mit viel Herzblut und Optimismus einen entscheidenden Teil des Weges mit uns gegangen sind”, bekräftigt Seliger die Wichtigkeit der Zusammenarbeit. Eine Verschiebung der Messe auf einen späteren Zeitpunkt 2022 wurde übrigens von der Mehrheit der befragten Aussteller abgelehnt. Das Fazit: Es sei eine qualitativ und quantitativ repräsentative Leitmesse im März 2023 gewünscht. Die „Wiener Immobilien Messe“ ist von der Absage der Wohnen & Interieur übrigens nicht betroffen und findet wie geplant vom 19. bis 20. März statt.

Wie RX Austria & Germany sagt, dürfen sich Besucher und Aussteller im März 2023 auf „ein einmaliges Messespektakel“ freuen. Der Veranstalter halte nämlich weiter an der Entscheidung fest, die Wohnen & Interieur gemeinsam mit der „Ferien-Messe Wien” und der „Wiener Immobilien Messe” zu veranstalten. Vor allem Aussteller würden von der Parallelität dieser starken Lifestylemessen profitieren, die nicht nur ein vielfältiges Publikum sondern auch großes Medieninteresse anlocken soll. Besucher können sich einstweilen online auf der „Living & Construction“-Plattform Einrichtungstipps, Wohninspiration und Informationen rund um gesundes Wohnen holen oder im Herbst 2022 die Premiere der „Bauen + Wohnen Wien” in der Messe Wien live erleben.