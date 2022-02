Ausblick: PV-Kongress 2022 und ein JubilÃ¤um

Das Auftaktevent zum Start in das PV-Jahr

Ausblick: PV-Kongress 2022 und ein Jubiläum

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 11.02.2022

Am 29. März findet in Wien der PV-Kongress 2022 statt. Dabei werden die aktuellsten politischen Themen, die neueste Entwicklungen und Projekte vorgestellt. (© PV Austria)

Bald ist es soweit: Am 29. März läutet der PV-Kongress 2022 in Wien die neue PV-Saison ein. Heuer mit einem ganz besonderen Jubiläum: 25 Jahre Photovoltaic Austria! Im Rahmen des Events soll der lange, aber erfolgreiche Weg der Photovoltaik in Österreich beleuchtet und die Entwicklungen bis zum großen Ziel 2030 diskutiert werden.

Jährlich im Frühjahr veranstaltet der Bundesverband Photovoltaic den PV-Kongress. Dabei werden die aktuellsten politischen Themen, die neueste Entwicklungen und Projekte vorgestellt. So steht jeder Kongress unter einem anderen Schwerpunktthema. Dieses Jahr steht die Veranstaltung ganz unter dem Motto: „Photovoltaik Damals-Heute-Morgen: Vom Underdog zum Big-Player der Energiewende“. Ausgezeichnete Referenten und Referentinnen sollen einen Einblick in die Zukunft der Photovoltaik geben. Eine begleitende Fachausstellung bietet den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit sich von den neuesten Produktentwicklungen vor Ort zu überzeugen.

Auch dieses Jahr stehen wieder einige interessante Themen auf dem Programm:

NACH DEM ERFOLG DES VORJAHRES: Diesmal der Ländertalk über Strategien & Ziele mit den Landesnetzbetreibern

Big-Player der Energiewende im Gespräch: Sind sie Meilensteine oder Stolpersteine?

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz: Umsetzung Quo Vadis?

Erneuerbare Energie Gemeinschaften – Wie läuft es mit und in der Gemeinschaft? Vorstellung von Praxisprojekten

Netzanschluss, Netztarife & Aktiver Kunde: Status-Update für die Branche

Vorbilder aus andern Ländern: Digitalisierung und Visualisierung des Stromnetzes

Faktencheck Black Out: Photovoltaik als Puzzleteil der Versorgungssicherheit?

Auf folgende Highlights können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen freuen:

Verleihung des 3. Innovationsawards für integrierte Photovoltaik

Fachbeiträge und Updates zu den akteuellsten Themen aus der PV-Branche

Innovationen aus der PV-Branche

Aktive Teilnahmemöglichkeit – vor Ort oder online

Jubiläumsfeier 25 Jahre Photovoltaic Austria

Aktive Teilnahme vor Ort und Online

Die Veranstaltung findet als Hybrid-Konzept statt. Somit besteht neben der physischen Teilnahme auch die Möglichkeit, dem PV-Kongress bequem vom Homeoffice aus zu folgen. Auch die online Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben während des gesamten Kongress die Möglichkeit, LIVE im Kongress-Chat Fragen zu stellen und mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu diskutieren.

Am Punkt

Donnerstag, 29. März 2022 9:00 – 15:30 Uhr | Hybrid Veranstaltung: Physisch & Online ab 16:00 Uhr: Jubiläumsfeier 25 Jahre Photovoltaic Austria Andaz Vienna, Arsenalstraße 10, 1100 Wien & Online Anmeldung unter www.pvaustria.at/pv-kongress