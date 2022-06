Expert Sabitzer rÃ¼ckt nachhaltiges Engagement in den Fokus

Walter Sabitzer möchte nachhaltiges Engagement vermehrt in den Fokus rücken. Aus diesem Grund wurden gemeinsam mit der TÜV-zertifizierte CSR- & Nachhaltigkeitsberaterin Christina Mandl die verschiedenen Unternehmensbereiche beleuchtet, Kriterien und die daraus folgenden nachhaltigen Strategien erarbeitet. So soll der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten werden und der CO2 Ausstoß minimiert werden. Weiters soll mit Lieferanten zusammengearbeitet werden, die an sich selbst einen hohen Anspruch an nachhaltiges Wirtschaften stellen.