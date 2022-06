Save the Date

Ankündigung: Lehrlings-Webinar – Heimvernetzung am 06.10.2022

Dominik Schebach | 14.06.2022 | 0 |

Das Bundesgremium setzt seine Webinar-Serie für Lehrlinge fort. Wie Christine Kühr, die Lehrlingsbeauftragte des Bundesgremiums und Vorsitzende des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung heute in einer Aussendung mitgeteilt hat, wurde als Thema „Einstieg in die Heimvernetzung“ gewählt.

Die Veranstaltung wird am 6.10.2022 von 9 bis 11 Uhr stattfinden. Als Vortragender konnte Experte Klaus Stumptner von AVM gewonnen werden.

Lesen Sie hier die gesamte Aussendung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns im Herbst unsere Webinar-Reihe für Lehrlinge mit dem Thema „Der Einstieg in die Heimvernetzung“ fortzusetzen.

Am 6.10.2022 von 9-11 Uhr wird uns der Experte Klaus Stumptner von AVM über die Grundlagen der Heimvernetzung informieren.

Gemeinsam werden wir der Frage nachgehen, was WIFI 6 in diesem Zusammenhang in der Zukunft bedeutet.

Sie können sich ab sofort unter diesem Link anmelden:

https://www.wko.at/branchen/handel/elektro-einrichtungsfachhandel/online-anmeldung-webinar.html

Wir freuen uns auf ein spannendes Webinar und hoffen wieder auf zahlreiche Teilnehmer!

Freundliche Grüße

KommR Mag. Christine Kühr