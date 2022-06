Gaming-Stuhl uRage Guardian 300

Hama: Die perfekte „Basis” fürs Gaming

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 14.06.2022

Der Gaming-Stuhl „Guardian 300“ sorgt für bequemes Sitzen bei Spielesessions, Homeoffice uvm. (© Hama)

Videospiele sind beliebt wie nie zuvor. Immer mehr Nutzer verbringen Umfragen zur Folge im Schnitt wöchentlich bis zu sieben Stunden mehr an ihren Geräten als noch 2020. Und egal ob kurzes Game oder lange Session – je entspannter man sitzt, desto lockerer gewinnt man auch. Der ergonomische Gaming-Stuhl Guardian 300 ist deshalb extra mit einem gepolsterten Nacken- und Lendenbereich ausgestattet und damit nicht nur fürs Gaming, sondern für jegliches Arbeiten am Schreibtisch bestens geeignet.

Nicht nur auf Seiten der Nutzer, sondern auch bei Hama wächst der Bereich Gaming – mit der Marke uRage – zusehends. Dazu gibt es vom Zubehörspezialisten sogar eine eigene Homepage, die sich mit aktualisiertem Look präsentiert.

Mit dem uRage Gaming-Stuhl „Guardian 300” hat man dafür ein echtes Produkt-Highlight parat. Gerade in langen Gamingsessions ist ein bequemer Stuhl wichtig, weshalb beim „Guardian 300“ die gepolsterten Nacken- und Lendenkissen bequemes Sitzen über mehrere Stunden hinweg ermöglichen. Ebenso sorgt der Gaming -Stuhl im Homeoffice oder für Schule bzw. Studium für entspanntes Sitzen und Arbeiten.

Um den meisten Alterstufen gerecht zu werden, lässt sich die Höhe zwischen 119 und 129 Zentimeter stufenlos variieren, die einstellbare Rückenlehne passt sich der persönlichen Ergonomie und Vorlieben an. Ein Neigungswinkel bis zu 120 Grad sorgt für ein entspanntes Eintauchen in die Spielewelten. Dank der flexibel in alle Richtungen verstellbaren 3D-Armlehnen, bietet der „Guardian 300“ eine ergonomische Ausrichtung der Auflagefläche, um die Peripheriegeräte zu erreichen.

Neben diesen optischen Details punktet der Stuhl bei der baulichen Ausstattung mit einem stabilen Nylondrehkreuz mit 60 Millimeter Hartbodenrollen für schonendes Gleiten über Parkett oder Laminat. Die integrierte Gasfeder imponiert mit einer Traglast von bis zu 150 Kilogramm. Im Fachhandel ist der Gaming-Stuhl „Guardian 300“ von uRage für 279 Euro (UVP) erhältlich.

Wie einfach sich der Guardian 300 aufbauen lässt, zeigt das folgende Video: