Stark mit der Kraft des Wassers

Beko Beyond: Neue Waschmaschinen-Generation unterschreitet Energieeffizienzklasse A

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 10.08.2022

Stark mit der Kraft des Wassers – die neuen Waschmaschinen von Beko Beyond.

Mit der Design-Serie Beyond hat Beko eine Produktfamilie geschaffen, welche die neuesten Technologien und Innovation mit Design und Nachhaltigkeit verbindet. Nun weitet Beko die Beyond auf den Bereich Waschen aus. Mit den Waschmaschinen B5WFU58418W und B5WFT594138W will Beko zwei besonders leistungsstarke und energiesparende Modelle auf den Markt bringen, welche beide über die AquaTech-Funktion verfügen. Gleichzeitig werden die Vorgaben der Energieeffizienzklasse A deutlich unterschritten.

Mit den beiden neuen Waschmaschinen B5WFU58418W und B5WFT594138W geht Beko mit zwei leistungsstarken Haushaltshelfern, die optimal für hygienisch saubere Wäsche sorgen, an den Start. Die Modelle überzeugen vor allem auch mit ihrem sparsamen Energieverbrauch, denn die Energieeffizienzklasse A wird bei der B5WFU58418W um 10% und bei der B5WFT594138W um satte 30% unterschritten.

AquaTech

Passend für den Sommer – mit der schonenden AquaTech-Technologie werden dabei auch feine Stoffe wieder frisch gepflegt. Schon vor dem Start der Programme werden Wasser und Waschmittel vermengt und mit dem speziellen Paneel schließlich sanft auf die Textilien verteilt, was auch für besonders feine und empfindliche Wäsche das beste Ergebnis bringt. Mit der Funktion wird außerdem die Zeit der meisten Waschprogramme um die Hälfte verringert und auch die Drehzahl der Waschtrommel wird verkürzt, um Schäden am Stoff zu vermeiden. Für die perfekte Funktion stellen integrierte Sensoren im AquaTech Paneel fest, ob sich die Waschtrommel in der passenden Position befindet, bevor das Wasser einlaufen kann. So wird äußerst sparsam gewaschen. Zusätzlich dazu ist auch der Waschzyklus ressourcenschonender als bei herkömmlichen Geräten, da die Wäsche sowohl um bis zu 50% schneller als auch bis zu 50% sanfter gereinigt wird.

Neueste Technologien für beste Ergebnisse

Neben der besten Energieeffizienzklasse am Markt und einfacher Bedienbarkeit punkten die beiden bPRO 500 Geräte auch mit anderen vielfältigen Funktionen. Dank IronFast verkürzt sich nach dem Waschen die Zeit fürs Bügeln, indem mit der Hilfe von Wasserdampf und einem speziellen Trommelalgorithmus bereits in der Waschmaschine die Faltenbildung reduziert wird. Bei SteamTherapy hilft Dampf auch hartnäckigen Schmutz zu lösen und nach dem Durchlauf des Programms sorgt ein Knitterschutz für schnelles Trocknen ohne viel Aufwand.

Steuerung über HomeWhiz

Außerdem sind sowohl die B5WFT594138W als auch die B5WFU58418W smart und daher kompatibel mit HomeWhiz, eine Funktion, die die Fernsteuerung der Waschmaschinen via Smartphone ermöglicht. Via Bluetooth wird eine Verbindung zwischen den Geräten und der HomeWhiz App am Smartphone hergestellt, Waschmaschinenprogramme können so bequem von unterwegs ausgewählt und aktiviert werden.

Saubere Wäsche mit 15 Programmen

Wer oft und viel wäscht, ist mit der B5WFT594138W bestens versorgt, denn mit geräumigen 9 kg Platz im Inneren wird man auch mit großen Wäschebergen schnell fertig. 15 verschiedene Programme säubern Verschmutzungen aller Art und mit dem Spezialprogramm StainExpert werden 24 verschiedene Arten von Flecken, wie Kaffee, Ketchup, Schokolade oder sonstige Schmutzreste auch ohne Vorbehandlung problemlos entfernt. Eine langjährige Verwendung der Beko Beyond Waschmaschinen verspricht der ProSmart Inverter Motor, der Energieeffizienz, einen niedrigen Geräuschpegel und eine höhere Lebensdauer in einem einzigen Gerät vereint. Dieselben Programme und eine ebenso praktische Nutzung bietet die B5WFU58418W, die mit 8 kg Platz etwas kleiner ist.

Die Beko B5WFU58418W ist für 699 Euro (UVP) und die B5WFT594138W für 869 Euro (UVP) ab sofort im Handel erhältlich.