Panasonic präsentiert Reisemunddusche EW-DJ4B

Ideal auf Reisen

Die Panasonic EW-DJ4B ist auch auf Reisen geeignet. Ausgestattet mit einem einschiebbarem Design, lässt sie sich leicht im Gepäck verstauen. Hierfür wird zunächst die Ultraschalldüse für den Transport an der Geräteseite angebracht und dann die Munddusche in ihren Wassertank hineingeschoben. So halbiert sich die Gerätehöhe auf 15,4 Zentimeter.

Die Reisemunddusche lässt sich überall problemlos aufladen. Nach einer Stunde Ladezeit ist der Akku für zehn Betriebsminuten bereit. Der 150 ml Behälter hat genügend Wasser für 40 Sekunden (auf Stufe 4) getankt Zudem lässt sich der Wassertank bequem in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Panasonic EW-DJ4B ist ab August 2022 für 81 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Zudem sind zusätzliche Ultraschalldüsen unter der Bezeichnung WEW0986 (12 Euro UVP) verfügbar.

Für Leute mit einer festsitzenden Zahnspange oder einen Retainer ist optional eine orthodontischer Düse WEW0984 (12 Euro UVP) erhältlich. Die optional erhältliche Zungenpflege-Düse WEW0985 (14,50 Euro UVP) komplettiert die Mundhygiene. Sie entfernt mit ihrem feinen Schlingengewebe sanft und gründlich Beläge. Dank zwölf Zentimetern Länge erreicht der Aufsatz auch das hintere Drittel der Zunge.