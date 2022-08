Neu: Access Steam Easy und Access Steam

Volldampf mit Tefal

Kleingeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 11.08.2022 |

Dampfbürsten leisten schnelle Hilfe, wenn es um zerknitterte Kleidung geht. So auch die neuen Dampfbürsten Access Steam Easy und Access Steam Pocket von Tefal. Erstere wird auf Grund ihrer unterschiedlichen Bürstenaufsätze als Allroundtalent beschrieben. Letztere zeichnet sich durch ihr kompaktes Design aus, was sie zum idealen Reisebegleiter macht. Beide Modelle nehmen es laut Tefal mit jeder Falte in Stoffen auf.

Tefal stellt die zwei neuen Dampfbürsten Access Steam Easy und Access Steam Pocket vor. Über die Access Steam Easy sagt Tefal: „Ob Leinenhosen, Seidenkleid oder die Tischdecke aus Baumwolle, die Access Steam Easy steht für jeden Job bereit. Diese Dampfbürste ist für Textilien aller Art geeignet, beseitigt Knicke und Falten im Handumdrehen und pflegt die Materialien dabei – für lange Freude an den Textilien. Per Knopfdruck angeschaltet, heizt sie innerhalb von nur 15 Sekunden auf und ist mit ihren vollen 1.400 Watt einsatzfähig. Da lohnt es sich, die verknitterten Stücke schon vorher bereitzulegen, um direkt loszulegen und das mit einer Dampfmenge von 25 g/min.“

Die Bügelsohle der Access Steam Easy – in edlem Metallic-Finish – kann mit verschiedenen Aufsätzen bestückt werden. So biete sich die Textilbürste beispielsweise für die Handhabung von schweren Stoffen an, während die neue Staub- und Pollenbürste insbesondere für Allergiker ein großes Plus sei, wie Tefal beschreibt: „Beispielsweise um Textilien von reizenden Partikeln zu befreien. Zudem entfernt die Dampfbürste (wie bei externen Tests auf Baumwolltextilien, bei gründlicher Bügelanwendung nachgewiesen wurde) bis zu 99,99% aller Viren, Bakterien und Keime*.

Access Steam Pocket

Das zweite Dampfbürstenmodell von Tefal heißt Access Steam Pocket. Der größte Unterschied der Access Steam Pocket liegt in ihrer Größe: Die Dampfbürste misst lediglich 205 x 105 x 127 mm und verfügt über einen praktischen abklappbaren Kopf, während die Access Steam Easy 258 x 111 x 142 mm misst. „Dank diesem kompakten Format findet sie nicht nur in jedem Koffer problemlos Platz, sondern auch im Rucksack oder sogar der Handtasche. Damit gehört zerknitterte Kleidung ob bei geschäftlichen oder privaten Reisen jetzt der Vergangenheit an. Dafür ist im Lieferumfang neben dem Textilbürstenaufsatz auch eine passende Reisetasche enthalten“, erklärt Tefal.

Trotz kleinem Format erbringt die Access Steam Pocket eine beeindruckend große Leistung: Die Access Steam Pocket bietet 1.300 Watt und bringt die Bügelsohle (laut Herstellerangaben) in 15 Sekunden auf Temperatur.

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden neuen Dampfbürsten: Der Wassertank fasst jeweils 120 ml und ermöglicht damit eine Betriebszeit von 7 Minuten bei der Access Steam Easy, 6 Minuten bei der Access Steam Pocket.

Die Tefal Access Steam Easy Dampfbürsten (DT7151, DT7170 inklusive Dampfhaube) sind ab September 2022 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 104,99 Euro verfügbar.

Die Tefal Access Steam Pocket Dampfbürsten sind ebenfalls ab September 2022 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 94,99 Euro (DT3041) bzw. 99,99 Euro (DT3053 inklusive Becher) erhältlich.