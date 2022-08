Bereits zum siebten Mal ausgezeichnet

BenQ: EISA Award für Gaming Beamer X3000i

Julia Jamy | 16.08.2022

Der 4K Gaming Beamer X3000i konnte in der Kategorie 'Home Theatre Display & Video' überzeugen. (© BenQ)

Bereits zum siebten Mal darf sich BenQ über eine Auszeichnung seiner Projektoren von den AV-Medienexperten der EISA freuen. Der 4K Gaming Beamer X3000i konnte in der Kategorie 'Home Theatre Display & Video' überzeugen. Der BenQ X3000i gewann aufgrund seiner Gaming-Performance und konnte damit die Erfolgsserie bei den EISA Nominierungen der letzten Jahre fortsetzen.

Die Expert Imaging and Sound Association (EISA) vertritt rund 60 der angesehensten Zeitschriften für Unterhaltungselektronik in 30 Ländern weltweit. Seit 1982 zeichnet sie die innovativsten und fortschrittlichsten Produkte in ihren Kategorien aus. In diesem Jahr kürte die EISA-Jury den BenQ Projektor X3000i zum Preisträger und erklärte: „EISA lobt die Gaming-Fähigkeiten von BenQs schnuckeligem Würfelprojektor, der eine 4LED-Lichtquelle verwendet, um mit dem neuesten DLP-Chipsatz mit 4K-Auflösung eine Helligkeit von 3000 Lumen zu erreichen. Gamer werden den vorkonfigurierten ‚Fast Mode‘ mit einer speziellen Fernbedienungstaste und Reaktionszeiten von bis zu 4 ms bei 1080p/240 Hz (und unter 17 ms bei 4K/60 Hz) zu schätzen wissen, ebenso wie die drei für verschiedene Genres optimierten Spielmodi. Aber das ist nicht nur etwas für Vielspieler! Dank der exklusiven CinematicColor-Technologie von BenQ, die 100 % der DCI-P3-Farbskala abdeckt, bietet der X3000i auch eine helle und flüssige Wiedergabe von Filmen, bei denen Farben eine besondere Rolle spielen. Ein mitgelieferter Android TV-Stick und integrierte Stereolautsprecher machen den X3000i zu einem kompletten Unterhaltungspaket.“

„Dass unser X3000i 4K Beamer für seine Gaming-Fähigkeiten ausgezeichnet wurde, ist eine große Ehre für uns. Der X3000i ist nicht nur ein sehr vielseitiger Projektor für Gamer, sondern er steht auch für das Bestreben von BenQ, innovative Produkte für seine Nutzer zu entwickeln und ihnen qualitativ hochwertige Geräte zur Verfügung zu stellen. Für uns ist es bereits das siebte Mal, dass dieser renommierte Verband BenQ Projektoren als Spitzenprodukte in ihren Kategorien auszeichnet. Das zeigt uns, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden auf dem richtigen Weg sind.“, freut sich Steve Chu, Präsident von BenQ Europe.

Über den BenQ X3000i

Ausgestattet mit seinem dynamischen, würfelförmigen Design passt der X3000i in jedes Gaming-Zimmer. Der Projektor verfügt über 1,3-fachen Zoom, 2D-Keystone-Korrektur und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. In Kombination mit dem integrierten treVolo Soundsystem und dem geringen Input Lag von nur 4 ms bei 4K 240 Hz, sorgt der Beamer für noch mehr Komfort. Der X3000i ist mit speziell entwickelten Spielmodi ausgestattet und ist vor allem für Rollenspiele, Ego-Shooter und Sportspiele geeignet. Die 4LED-Lichtquelle des X3000i bietet über 30.000 Stunden oder mehr als 10 Jahre lang leuchtende Farben und hervorragende Spielqualität.

Der X3000i ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.999 Euro inkl. MwSt. erhältlich.