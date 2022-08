Acht Auszeichnungen

Sony räumt bei den EISA Awards 2022 ab

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 16.08.2022

Bei den EISA Awards konnte Sony dieses Jahr acht Preise für sich reklamieren. (© Sony)

Auch dieses Jahr wieder hat Sony bei den renommierten Expert Imaging and Sound Association Awards einige Auszeichnungen eingefahren. Von der Jury wurden u.a. die Alpha 7 IV als Vollformatkamera des Jahres, das Xperia 1 IV als Multimedia-Smartphone des Jahres, der WH-1000XM5 als kabelloser Kopfhörer des Jahres sowie der QD-OLED-Fernseher XR-65A95K gewürdigt. Insgesamt konnte Sony acht Awards in vier verschiedenen Bereichen abräumen.

Gegenüber ihrem Vorgänger hat die spiegellose Vollformatkamera Alpha 7 IV in fast allen Bereichen zugelegt. Der neue rückwärtig belichtete Exmor R 33-Megapixel-CMOS-Bildsensor und der neueste BIONZ XR Bildprozessor sorgen für eine weiter Steigerung der Bildqualität, während das verstellbare Display mit Touchscreen das Aufnehmen erleichtert – insbesondere für Filmemacher und Video-Blogger. Der Serienbildmodus erlaubt ausgedehnte Serienaufnahmen mit 10 BpS, und der schnelle, zuverlässige Autofokus mit Echtzeit-Tracking erkennt die Augen von Menschen und Tieren. Bei Videoaufnahmen ermöglicht die Kamera UHD 4K 30p über die gesamte Sensorbreite oder 4K 60p im Super-35mm-Modus.

Drei Objektive

Sony hat aber nicht nur die EISA Vollformatkamera des Jahres, sondern auch dazu passend das EISA Objektiv des Jahres: Das Sony FE 24-70mm F2,8 GM II, welches für Fotografen und Filmemacher gleichermaßen ist. Das G Master Standard-Zoomobjektiv der zweiten Generation zeichnet sich durch sein kleineres Format und geringeres Gewicht gegenüber dem Vorgänger aus, verfügt aber gleichzeitig über zusätzliche Funktionen.

Zudem wurde das Sony FE PZ 16-35 mm F4 G als EISA Foto/Video-Weitwinkelzoom 2022-23 und das Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II als EISA Telezoom des Jahres 2022-23 ausgezeichnet.

Vlog-Kamera Sony ZV-E10

Video-Blogger werden eine immer interessantere Zielgruppe. Dementsprechend gibt es auch in diesem Bereich einen EISA Award und dieser ging an die Sony ZV-E10. Genau wie die Vlog-Kamera ZV-1, die vor zwei Jahren mit einem EISA-Award ausgezeichnet wurde, ist auch die Vlog-Kamera ZV-E10 auf Content Creator zugeschnitten, bietet aber den zusätzlichen Vorteil, dass das Objektiv gewechselt werden kann. Das LC-Display mit verstellbarem Winkel ist sowohl beim Fotografieren als auch Filmen eine große Hilfe, einschließlich Selfie-Aufnahmen. Darüber hinaus unterstützt die Vlog-Kamera ZV-E10 hochmoderne Videotechnologien von 4K bis hin zu Live-Streaming und bietet zahlreiche Funktionen, die es Vloggern erleichtert, in den verschiedensten Situationen Beiträge aufzunehmen und zu teilen.

Smartphone Sony Xperia 1 IV

In der Kategorie der Multimedia-Smartphones konnte Sony bei den EISA-Awards die Jury mit seinem Xperia 1 IV überzeugen. Das schlanke Multitalent von Sony besitzt als erstes Smartphone ein Kamerasystem mit stufenlosem, echtem optischem Zoom, mit beweglichen Linsenelementen beim 85-125-mm-Teleobjektiv sowie einem fortschrittlichen Bildsensor mit 120 BpS Lesegeschwindigkeit bei allen Objektiven. Es entspricht dem heutigen Standard für professionelle Kameras, sowohl beim Fotografieren als auch bei den Videoaufnahmen mit 4K HDR 120 BpS. Ein leistungsstarker Qualcomm Snapdragon Prozessor und ein Akku mit 5.000 mAh runden die Ausstattung dieses Geräts ab.

Wireless Kopfhörer Sony WH-1000XM5

Mit dem WH-1000XM5 hat Sony sein kabelloses Flaggschiff-Modell mit branchenführender Geräuschminimierung noch weiter optimiert. Das neue Modell mit leichtem Gehäuse und „Soft-Fit-Leder“ hat komfortable, gepolsterte Ohrmuscheln, die unerwünschte Geräusche außen vor halten, ohne zu viel Druck auf die Ohren auszuüben. Im Inneren befindet sich eine Treibereinheit, die speziell für Noise Cancelling entwickelt wurde und einen hervorragenden Klang mit bemerkenswerter Detailfülle in den tiefen wie auch höheren Frequenzbereichen gewährleistet.

Vier Mikrofone sorgen für kristallklare Gespräche; weitere vier Mikrofone sowie zwei Prozessoren sind für die Erkennung und Reduzierung von Außengeräuschen zuständig, und dank der automatischen NC-Optimierung wird die Geräuschminimierung in belebten Umgebungen automatisch angepasst.

OLED-TV Sony XR-65A95K

Eine offizielle Nennung gab es für den Sony XR-65A95K. Für das Unternehmen selbst der beste OLED-Fernseher, den Sony je auf den Markt gebracht hat. Dieses Modell wartet mit einer völlig neuen QD-OLED-Panel-Technologie auf, die auf Blaulichtdioden und einer Quantenpunkt-Schicht basiert. Das Resultat

sind unvergleichliche Bilder mit tiefen Schwarztönen, intensiven Farben und einer Helligkeit, die alle Erwartungen übertrifft, perfektioniert durch den leistungsstarken Cognitive Processor XR von Sony.

Mit VRR, ALLM und 4K/120Hz-Wiedergabe ist dieser Fernseher auch auf Gamer bestens vorbereitet. Danke des innovativen Acoustic Surface Audio+ Soundsystem liefert der Sony XR-65A95K einen satten 2.2 Kanal-Sound, der durch eine automatische Klangkalibrierung zusätzlich optimiert wird. Die intelligenten Funk-

tionen werden von Google TV gesteuert; der Fernseher bietet Zugriff auf die exklusive Videothek BRAVIA CORE. Die mitgelieferte BRAVIA CAM mit Full HD-Auflösung unterstützt unter anderem Videochats und einen Energiesparmodus.