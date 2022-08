Für alle Apps und Mediatheken

Strong präsentiert neuen Streaming Stick SRT41

Multimedia | 0 | Produkte | Wolfgang Schalko | 17.08.2022

Der Google TV 4K HDMI-Stick SRT41 von Strong bringt schnell und einfach Streaming-Dienste, Mediatheken, Games uvm. auf jeden Fernseher.

Für den einfachen Zugang zu zeitgemäßem TV-Genuss bringt Strong einen neuen Google TV Android 4K Stick. Die praktische Lösung SRT41 kombiniert die wichtigsten Streaming Apps und Mediatheken in einem kompakten Stick.

Der diskrete HDMI-Stick SRT41 von Strong bringt alle Funktionen eines TV-Gerätes der neusten Generation auf den Schirm – selbst ältere Fernsehgeräte benötigen nur einen HDMI Anschluss, um in die Streaming Welt einzutauchen. Der TV-Stick ist von Google zertifiziert und bietet Zugang zu Tausenden von Anwendungen aus dem Google Play Store. Neben Filmen und Serien auf Netflix, Disney+, Prime Video & Co. lassen sich damit auch Musik-Streaming, Spiele und vieles mehr genießen und durch den Zugriff auf die Mediathek von ZDF, ARD und ORF Sendungen zu jeder Zeit nachträglich ansehen. Via Google Chromecast können Multimedia-Inhalte (Filme, Fotos, etc.) von PC oder Laptop direkt auf den Fernseher gestreamt werden.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche des SRT41 ist die Bedienung sehr einfach. So finden sich auf der Fernbedienung Tasten für den direkten Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste wie YouTube, Netflix und Prime Video, zudem gibt es eine Taste zum Starten des Google Assistant für eine umfassende Sprachsteuerung – auf diese Weise lässt sich besonders komfortabel die Wiedergabe fortsetzen, eine neue Sendung starten oder nach dem Lieblingsprogramm suchen.

Für reibungsloses Streaming unterstützt die Dual-Band-Wi-Fi-Verbindung des SRT41 bis zu 1200 Mbit/s – kompatibel mit dem hochauflösenden H.265-Standard und sogar in 4K UHD. Der Stick verfügt zusätzlich über einen Micro-USB-Anschluss und Bluetooth für die Verbindung zu weiteren externen Geräten.

Der Google TV 4K SRT41 HDMI-Stick wird ab Anfang September zum UVP von 59,99 Euro im Handel erhältlich sein.