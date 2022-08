Erstes Bundesland vollständig abgedeckt

Drei: LoRaWAN-Versorgung für ganz Niederösterreich und darüber hinaus

Dominik Schebach | 18.08.2022 | 0 |

Christopher Stranzl, Corporate Account Manager M2M/IoT von Drei, und Thomas Robitza, CTO von SPL Tele konnten als einen der ersten Referenzkunden Laaplus gewinnen.

Vergangenen Herbst hat Drei – gemeinsam mit SPL TELE – mit dem Ausbau von Österreichs erstem, landesweiten LoRaWAN Netz begonnen. Long Range Wide Area Network soll gemeinsam mit 5G und NB-IoT für Drei die technische Basis für das Internet of Things bilden, welches für intelligente Städte oder anspruchsvolle M2M-Anwendungen benötigt wird.

LoRaWAN, wie nun von Drei implementiert, eignet sich speziell für Industrie, Energieanbieter, Städte, Gemeinden, Einzelhandel und Facility Management und erspart Unternehmen die Errichtung eigener Netze für deren Standorte. Das Management liegt zu 100% bei Drei, inklusive Betreuung von Netzwerkservern und Gateways in Österreich, Security-Monitoring und Updates, Software-Updates und 24/7 Monitoring. Nun hat der Netzbetreiber ganz Niederösterreich sowie den Großteil von Oberösterreich, Wien und Burgenland mit LoRaWAN erschlossen. Der Ausbau in den restlichen Bundesländern schreitet laut Drei in großen Schritten voran.

Erste Referenzkunden LaaPlus und Nebily

Drei hat auch bereits die ersten Referenzkunden für die neue Technologie gewonnen. Die Immobiliengesellschaft LaaPlus mit Sitz in Laa an der Thaya verwendet LoRaWAN von Drei für Smart Meter bei rund 180 Wärmezählern, um die Verbrauchswerte regelmäßig über die IoT-Plattform zu exportieren. Da das LoRa Modul im Wärmezähler bereits integriert ist, erfolgte die Anbindung an das LoRaWAN Netz innerhalb weniger Stunden. LaaPlus ist mit der neuen Lösung hochzufrieden und plant eine Ausweitung auf Wasserzähler.

Der Wiener Meisterbetrieb Nebiliy, der neben der Zentrale in Wien auch Standorte in Graz, Klagenfurt und Innsbruck betreibt, setzt LoRaWAN für Schädlingsbekämpfung sowie Luftgüte- und Temperaturmonitoring via Sensoren in Supermarkt-Filialen ein. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch plant Nebily die Lösung österreichweit auszurollen.

Die Vorteile von LoRaWAN

LoRaWAN eignet sich für Anwendungen, bei denen von Sensoren ohne Stromanschluss geringe Datenmengen übertragen werden. LoRaWAN-Anwendungen zeichnen sich dabei durch eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Jahren im Batterie-Betrieb aus. Dabei ist eine bidirektionale Kommunikation mit den Sensoren möglich. Einsatzmöglichkeiten sind u.a. Verkehrsleitsysteme und Parkplatzüberwachung, die Optimierung von Sammelrouten nach dem Füllstand von Recycling oder Müllcontainern, die intelligente Schädlingsbekämpfung, oder die Übertragung der Messdaten von Wärme, Wasser, Gas und Stromzählern zur Erfassung der aktuellen Verbräuche für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, sowie Überwachung von Maschinen.