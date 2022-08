All-in-One Wascherlebnis

LG präsentiert neuen Washtower Compact

Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 18.08.2022

Der neue WashTower Compact von LG ist eine kombinierte Lösung aus Waschmaschine und Trockner. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) stellt auf der IFA 2022 seine neue Waschtrockner-Lösung WashTower Compact vor. Der neue WashTower ist ein voll integriertes Zwei-in-Eins-Gerät, das eine separate Waschmaschine und einen Trockner, ein All-in-One-Bedienfeld und künstliche Intelligenz in einem einzigen Gerät vereint und so für mehr Komfort sorgen soll.

Der neue WashTower von LG ist vor allem für einen Ein- oder Zweipersonenhaushalt geeignet und soll eine bessere Raumnutzung in den eigenen vier Wänden bieten. Im Vergleich zum 2019er WashTower wurden Breite und Tiefe um 100 bzw. 170 Millimeter reduziert, während die Waschmaschine ein Fassungsvermögen von 13 Kilogramm und der Trockner ein Fassungsvermögen von zehn Kilogramm bietet. Die geringere Höhe von 235 Millimetern ermögliche zudem einen bequemeren Zugang zur Wäsche im Trockner, der sich auf der oberen Hälfte des Geräts befindet.

„Das relativ kleine Modell benötigt weniger Aufstellfläche als ein stapelbares oder Side-by-Side-Waschmaschinen- und Trocknerpaar mit der gleichen Wäschekapazität und schafft Platz in der Küche oder Waschküche für andere Zwecke, wie zum Beispiel die Aufbewahrung von Waschmitteln, Weichspülern und Wäsche.“, so LG. Die neue All-in-One-Wäschelösung von LG zeichnet sich außerdem durch ein flaches One-Body Design aus. Der Center Control befindet sich an der Vorderseite des Geräts zwischen Waschmaschine und Trockner und ermöglicht es dem Bediener, alle Einstellungen und Funktionen zu steuern.

Komfortables Benutzererlebnis

Darüber hinaus soll das neue WashTower-Modell das Benutzererlebnis und die Waschergebnisse auf ein neues Niveau heben. „Mithilfe von Artificial Intelligence Direct Drive ist die Waschmaschine in der Lage, für jede Ladung das am besten geeignete Waschmuster (Trommelbewegungen, Wassertemperatur und Waschzykluszeit) zu ermitteln, sodass Gewebeschäden reduziert werden und die Kleidung länger hält. Die Smart Pairing- Funktion spart Zeit und Mühen, indem sie den Trockner mit der Waschmaschine synchronisiert und automatisch den besten Trocknungszyklus auf Grundlage der Beladungseinstellungen der Waschmaschine auswählt. Als hervorragender Allrounder verkürzt der LG WashTower Compact außerdem die Waschzeiten mit TurboWash 360 und die Trocknungszeiten mit der Vorheizfunktion Prepare to Dry.“, beschreibt LG.

„Mit seinem platzsparenden Design und den neuesten KI-basierten Wäschetechnologien von LG bietet der WashTower Compact ein außergewöhnlich komfortables Benutzererlebnis“, so Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Wir werden weiterhin auf die Verbraucher hören und ihre vielfältigen und sich verändernden Bedürfnisse erfüllen, indem wir intelligente, technik- und designorientierte Geräte für ein besseres Leben zu Hause entwickeln.“

LG wird auf der IFA 2022 (2. bis 6. September) in Berlin auf dem LG Messestand (Halle 18, Messe Berlin) seine neuesten Innovationen, wie den neuen WashTower Compact, vorstellen.