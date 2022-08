„Mehr als nur das Drücken eines Knopfes auf der Kaffeemaschine“

Neu: WMF erweitert Perfection Kaffeevollautomaten-Serie

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 18.08.2022

WMF erweitert die im April eingeführten und zwischenzeitlich mit dem Red Dot Design Award prämierten WMF Perfection 800 Kaffeevollautomaten um zwei neue Modelle. Die WMF Perfection 740 und die WMF Perfection 760 punkten mit tollen Individualisierungsoptionen, hoher Kaffeequalität und außergewöhnlichem Design, wie WMF beschreibt.

Im Oktober kommen die beiden neuen Modelle WMF Perfection 740 und WMF Perfection 760 auf den Markt. „Wie bei ihren Vorgängern treffen bei den Maschinen perfekte Individualisierungsoptionen, überragende Kaffeequalität und außergewöhnliches Design aufeinander“, so WMF

WMF produziert seit 1927 Kaffeemaschinen für Hotellerie und Gastronomie. Seit einiger Zeit gibt es auch Kaffeevollautomaten für das Konsumgeschäft.

WMF Perfection 700-Serie

Die WMF Perfection 700-Serie umfasst zwei neue Modelle: die WMF Perfection 740 und die WMF Perfection 760. Die Maschinen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Frontoptik, der speicherbaren Benutzerprofile und einstellbaren Individualisierungsmöglichkeiten. Das 760er Modell verfügt zudem über voreingestellte Tee-Spezialitäten und einen Premium Glas-Milchbehälter.

WMF beschreibt: „Die einzigartige WMF Doppel-Thermoblock-Technologie der Perfection 700-Serie ermöglicht eine überragende Kaffeequalität: Bei dieser Technologie ist der zweite Thermoblock für die Erwärmung von Milch und Tee optimiert. Das sorgt für eine hohe Temperaturgenauigkeit, eine optimale Verteilung des erwärmten Wassers und perfekten Milchschaum. Das Milchsystem ist automatisch selbstreinigend und sorgt so zuverlässig für Hygiene. Der Brühvorgang des Kaffees beginnt ohne Wärmeverlust direkt mit dem erhitzten Wasser – möglich durch das Aroma-Perfection-System, bei dem Thermoblock und Brüheinheit kombiniert sind: In einem patentierten Verfahren wird die optimale Menge Kaffeemehl gemahlen und unter hohem Druck in die Brühkammer gepresst. In einer ersten Stufe wird das Kaffeemehl mit etwas Wasser vorgebrüht. Im Anschluss erfolgt der Brühvorgang mit heißem Wasser.“

Abgerundet werde das Kaffeegenusserlebnis durch eine intuitive Bedienung über einen hochauflösenden TFT-Touchscreen und das – wie WMF sagt – „harmonische Sound-Engineering“. Dafür verfügt die WMF Perfection 700-Serie über eine zusätzliche Dämpfertechnologie an der Pumpe. Die solide Wabenstruktur der Innenkonstruktion soll für weniger Vibrationen sorgen.

Beide WMF Perfection 700er Maschinen sind im edlen WMF-Design in Mattschwarz aus hochwertigem Kunststoff mit zusätzlichen Cromargan Elementen in Silber oder Schwarz. Die Frontoptik der WMF Perfection 760 ist in Premium-Silber gestaltet, die 740er Version präsentiert sich mit einer schwarzen Frontoptik.

Die Modelle auf den Punkt

WMF Perfection 760

14 voreingestellte Kaffee-Milchspezialitäten

Zusätzliche Spezialitäten für vorgemahlenes Kaffeepulver

3 voreingestellte Temperaturen für Schwarz-, Grün- und Weißtee

4 Kaffeestärke-Optionen

6 Profile mit je 8 Favoriten

Mit Premium Glas-Milchbehälter

UVP: 1.449,00 Euro

WMF Perfection 740

14 voreingestellte Kaffee-/ Milchspezialitäten

Zusätzliche Spezialitäten für vorgemahlenes Kaffeepulver

Heißwasserfunktion

3 Kaffeestärke-Optionen

4 Profile mit je 8 Favoriten

UVP: 1.399,00 Euro

Die WMF Perfection Serie 700 ist ab Oktober im Handel verfügbar.