IFA 2022: Neues AEG Kühlgerätesortiment soll Lebensmittelverschwendung reduzieren

Hausgeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 19.08.2022 |

AEG präsentiert auf der IFA ein neues Kühlgerätesortiment. Zu der innovativen Serie zählt ein Kühlschrank, der die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20% reduzieren kann und für dessen Innenverkleidung recycelter Kunststoff verwendet wurde.

„Unser Ziel war es, herauszufinden, wie wir die größte positive Wirkung für die Erhaltung der Lebensmittel, der Gesundheit und des Planeten erreichen können. Und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass das neue Sortiment in allen drei Punkten erfolgreich ist“, erklärt Leen Devos, Head of Product Line Taste Deutschland & Österreich.

Das neue Sortiment verbraucht laut Hersteller bis zu 20% weniger CO2-Emissionen als vorherige. Zudem können mehr als 80% der Materialien recycelt werden. „Das macht die neue Serie zu einer der nachhaltigsten, die momentan auf dem Markt verfügbar ist“, sagt AEG.

„Lebensmittelverschwendung betrifft uns alle. 30% der CO2-Emissionen stammen aus der Lebensmittelproduktion. Ein Drittel aller Lebensmittel landen im Müll, rund 60% der Menschen werfen mindestens einmal in der Woche Lebensmittel weg. Deshalb haben wir die Designskizzen erst einmal zur Seite gelegt und mit dem globalen Problem angefangen. Dabei ist uns gelungen, ein Kühlgerätesortiment zu entwickeln, das dazu beitragen kann, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren, Lebensmittel länger zu erhalten sowie den Energieverbrauch und damit die Kosten zu senken“, fasst Leen Devos die Produktinnovationen zusammen.

Die Geräte werden in einem Werk mit Zero-Landfill-Zertifizierung produziert, in dem keine Abfälle für die Mülldeponie anfallen. Die Anlage mit Sitz in Susegana, Italien, wird als das neueste und modernste Werk des Electrolux-Konzerns in Europa beschrieben, es stelle bereits im Produktionsprozess deutlich verringerte Umweltauswirkungen sicher, wie das Unternehmen beschreibt.

Die Modelle

Die drei Modelle 6000 TwinTech® NoFrost, 7000 GreenZone und 8000 Cooling 360° sind Teil eines integrierten Kühlgerätesortiments, das für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll. „Während der drei Jahre Entwicklungszeit wurde kein Stein auf dem anderen gelassen, mit dem klaren Anspruch, die Qualität der Lebensmittel zu erhalten und nachhaltiges Essen so zur bevorzugten Wahl zu machen“, erklärt Devos abschließend.