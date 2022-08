OVE sucht Girls! TECH UP-Role Model 2022

Der Role Model-Award soll weiblichen Lehrlingen und Expertinnen aus dem Gebiet der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft, aber auch HTL-Schülerinnen und Studentinnen an Technischen Universitäten und Fachhochschulen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und sie in ihrer Vorbildwirkung stärken. „Technikjobs sind längst auch in weiblicher Hand. Mit dem Award wollen wir Mädchen, die vor ihrer Berufsentscheidung stehen, Mut machen und zeigen, wie viele Frauen bereits in technischen Ausbildungen und Berufen erfolgreich und glücklich sind“, so Michaela Leonhardt, OVE Fem-Vorsitzende und Initiatorin des Awards.

Begeisterung vermitteln

Teilnahmeberechtigt sind weibliche Lehrlinge und Expertinnen, die einen technischen Beruf in der Elektrotechnik, Informationstechnik oder Energiewirtschaft ausüben, sowie Schülerinnen und Studentinnen mit Elektro-/Informationstechnik-Bezug. In selbst gedrehten Kurzvideos sollen sie ihre Begeisterung für die Technik und ihre Freude an der Ausbildung bzw. am Beruf vermitteln. Die Einreichfrist läuft noch bis 18. September 2022.

Die Gewinnerin des Girls! TECH UP-Role Model-Awards wird durch ein Online-Voting in Kombination mit einer Jury-Bewertung ermittelt. Die offizielle Auszeichnung erfolgt im Rahmen des OVE Innovation Day am 17. November 2022. Bei der ersten Auflage des Awards im Vorjahr wurden mehr als 35.000 Online- Stimmen abgegeben. Das Rennen machte schließlich Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei der Siemens AG Österreich.

Erlebnistag

Der Role Model-Award ist Teil der Initiative Girls! TECH UP. Dieses Nachwuchsprojekt des OVE will Schülerinnen für eine Karriere in der Technik begeistern. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet der Erlebnistag dieses Jahr wieder live statt: Am 14. Oktober 2022 können sich Schülerinnen im Haus der Ingenieure in Wien über technische Berufe informieren. „Um aktuelle und künftige Herausforderungen wie etwa die Energiewende bewältigen zu können, braucht die (Elektro-)Technik- Branche mehr qualifizierte Fachkräfte. Frauen stärken die Branche, dafür gibt es viele herausragende Beispiele“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.