Beko Grundig auf den EFHT: Nachhaltigkeit im Fokus

Multimedia Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 24.08.2022

Die Design-Linie Beko Beyond wird erstmals auf den Elektrofachhandelstagen präsentiert.

Am 23. und 24. September 2022 ist es so weit. Dann eröffnen die Elektrofachhandelstage ihre Pforte in Linz. Beko Grundig Österreich AG wird mit allen drei Marken – Beko, elektrabregenz und Grundig – vor Ort sein und dabei einen besonderen Nachhaltigkeitsschwerpunkt setzen.

„Auch wenn der Trend in Richtung eCommerce geht, kann nur der spezialisierte Fachhandel ein umfassendes Service und eine auf den Kunden zugeschnittene, optimale Beratung bieten. Nach zwei Jahren haben wir nun endlich wieder die Möglichkeit, unsere Produkte im Rahmen einer physischen Messe den Besuchern erlebbar zu machen. Daher freuen wir uns ganz besonders auf den persönlichen Austausch mit unseren Handelspartnern“, freut sich Geschäftsführer Christian Schimkowitsch auf die beiden Tage im Linzer Design Center. 2022 wird am Messestand der Beko Grundig Österreich AG nicht nur die eigene Fachhandelslinie im Zentrum stehen, die um einige neue Produkte erweitert wurde und die exklusiv nur dem Fachhandel vorbehalten sind, sondern auch die neuesten innovativen Geräte. Besonders energieeffiziente Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler oder Kühlschränke gibt es in Linz von den beiden Weißwarenmarken Beko und elektrabregenz.

Beko Beyond

Erstmals auf den Fachhandelstagen wird die Linie Beko Beyond präsentiert. Bei dieser Linie wurden sämtliche Parameter verbessert und ein besonderes auf Design und innovative Funktionen gelegt: So wird in Linz dienachhaltige AquaTech-Technologie gezeigt, die nicht nur die Waschzeit verkürzt, sondern auch wesentlich sanfter zur Wäsche ist – ganz ohne Verlust der Waschleistung. Denn hier werden sowohl das Wasser als auch die Waschmittellauge gebündelt von oben in die Waschtrommel gegeben. Das sorgt für eine schnellere Durchnässung der Textilien. Die Textilabnutzung durch den Waschvorgang reduziert sich ebenso wie die Dauer der meisten Programme.

„Ready to Wear“-Ergebnisse für Freizeitkleidung, das bietet Beko IronFinish. Genau wie beim Bügeln setzt IronFinish die Funktionen Wasser, Temperatur und Dampf zum idealen Zeitpunkt ein, um Falten zu verhindern. Der neue Beko Beyond Trockner B5T62243W ist mit dieser innovativen Technologie ausgestattet. Das Beko Beyond BID15501XDS Multifunktionsbackrohr mit integriertem Dampfgarer ist ebenso in Linz mit dabei, wie der Beyond Muldenlüfter HIXI84700UF, bei dem der Dunstabzug direkt in das Kochfeld integriert ist. Noch bevor sich die Dämpfe und Gerüche auf Oberflächen sammeln oder in Textilien festsetzen, werden sie vom Dunstabzug, der in der Mitte der Kochzonen platziert ist, eingesaugt.

Im Bereich Geschirrspüler wird die DeepWash-Funktion präsentiert. In der speziellen Tiefenreinigungszone der Maschine ist der Wasserdruck stärker, Geschirr mit besonders hartnäckigen Schmutzrückständen oder schmale Gefäße wie Vasen und Flaschen haben in der extra angefertigten Halterung ideal Platz, um einwandfreie Reinheit zu garantieren. Zu sehen ist auch die Green&Clean Funktion, die dank smarter Innovation den Energieverbrauch und damit auch den CO2-Fußabdruck bei jedem Programm verringert. Ein Plus sowohl für die Konsumenten als auch für die Umwelt.

Made for Austria: elektrabregenz

Das ist der neue Slogan von elektrabregenz. Das umfangreiche Rebranding wird in Linz entsprechend in Szene gesetzt. elektrabregenz wird am Messestand das Corner Wash System vorstellen. Mit diesem innovativen dreiarmigen Corner Wash-Sprüharm sind viele elektrabregenz Geschirrspüler ausgestattet. Dieser Sprüharm erreicht jeden Winkel der Spülmaschine und säubert so verschmutztes und hartnäckiges Geschirr besonders intensiv und schonend.

Im Bereich Kühlen steht bei elektrabregenz die innovative ErnteFrisch-Technologie im Fokus. Die innovative Technologie verwendet drei Farben Grün, Blau und Rot sowie eine dunkle Periode für die Nacht. So wird das natürliche Sonnenlicht imitiert und der 24-Stunden-Tag- und Nacht-Lichtzyklus simuliert. So bleiben Obst und Gemüse länger frisch und knackig – und die Vitarmine und Nährstoffe bleiben länger erhalten. Zu sehen gibt es auch die elektrabregenz Wasserfall Funktion, mit der beispielsweise die neue WAFS 91460 ausgestattet ist. Ein besonders nachhaltiges Feature, das dazu beiträgt, dass die Anzahl der Trommelzyklen wesentliche verringert, was sowohl die Dauer als auch die Belastung für die Kleidungsstücke um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den herkömmlichen Waschprogrammen reduziert. Die Wäsche wird schneller und sanfter sowie energiesparender gereinigt.

Nachhaltig und energieeffizient ist auch der Hybridtrockner TKFN 8601 H von elektrabregenz, der zwei Technologien in einem Gerät vereint: Kondensationstrockner mit der Wärmepumpentechnologie. Und das ergibt eine bis zu 30 Prozent kürzere Trocknungszeit bei gleichzeitig hygienischer und schonender Behandlung der Wäsche. Das ermöglicht Trocknen mit maximalem Komfort und minimalem Energieeinsatz.

Besonders nachhaltig – Grundig

Auch bei den Grundig-Produkten dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Mit dem VCC 7170 ECO zeigt Grundig einen Staubsauger mit einem Recyclinganteil von über 50 Prozent. Nachhaltige Bauteile sind auch in den TV-Geräten des neuen Android-TV-Lineups integriert. Die komplett neue TV-Range wird auf den Elektrofachhandelstagen zu sehen sein. Auch der Jam Earth – ein Bluetooth-Speaker, der komplett aus recyceltem Kunststoff besteht – ist in Linz mit dabei. Aber auch der Saugroboter VCR 3130, die Bluetooth Speaker GBT Club und GBT Jam und noch viel mehr Grundig-Geräte werden in Linz zeigen, was sie so alles drauf haben.