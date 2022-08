Full Metropolitan Black

Jura: Neue ENA 4 für Schwarzkaffee-Genuss

Kleingeräte | 0 | Produkte | Dominik Schebach | 24.08.2022

Die neue ENA 4 sorgt mit den neuesten Technologien von Jura für belebende Schwarzkaffee-Spezialitäten.

Wer Kaffee in seiner puren Form genießen möchte, für den hat Jura die neue ENA 4 herausgebracht. Mit den neuesten Technologien sorgt der Schweizer Kaffeevollautomaten-Spezialist für belebende Schwarzkaffee-Spezialitäten in der Tasse.

„Espresso und Schwarzkaffee zählen bei den österreichischen Kaffeetrinker:innen zu den bevorzugten Spezialitäten. Der Eintassen-Vollautomat wurde mit intelligenten Technologien erweitert, damit diese Kaffeevariationen zu Hause stets auf Barista-Niveau gelingen – und das frisch gemahlen auf Knopfdruck“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.

In der neuen ENA 4 steckt der Professional Aroma Grinder, der für eine gleichbleibende Qualität des Mahlguts sorgt und gegenüber anderen Mahlwerken laut Jura um 12,2 % mehr Aroma aus der Kaffeebohne zieht. Mit der 3D-Technologie wird das Kaffeepulver über mehrere Ebenen gleichmäßig von Wasser durchströmt, um eine besonders intensive Aromaentfaltung zu erhalten. So ist jeder Schluck vom frisch zubereiteten Espresso oder Schwarzkaffee ein Genusserlebnis für die Sinne.

Die einfache Bedienung ist schnell auf den Punkt gebracht: Taste drücken und genießen. Der Fokus auf das Wesentliche spiegelt sich auch im modernen Design wider. Die ENA 4 besticht bei Puristen durch ihre geradlinigen Formen und setzt mit dem zylindrischen Wassertank in Kristalloptik stilvolle Akzente. In sattem Full Metropolitan Black ist sie auch in farblicher Hinsicht ein Blickfang und findet mit ihren kompakten Maßen zudem in jeder Küche Platz.

Die neue ENA 4 kommt in der Farbvariante Full Metropolitan Black für einen UVP von 649 Euro in den Handel.