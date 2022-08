Verschnaufpause für Zusteller

RTR Post Monitor: Weniger Briefe und Pakete in Q1

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 24.08.2022

Vier Mal im Jahr erscheint der RTR Post Monitor mit aktuellen Zahlen zum österreichischen Postmarkt. Die Zahlen für das 1. Quartal 2022 zeigen: Es gab eine kurze Verschnaufpause für die Zusteller, denn es waren weniger Briefe und Pakete unterwegs.

Wie der RTR Post Monitor zeigt, wurden in Österreich im 1. Quartal 2022 rund 75,5 Millionen Pakete zugestellt. Verglichen mit dem 1. Quartal 2021 sind das um 1,1 Millionen bzw. 1,4% weniger. In das Ausland wurden insgesamt rund 7,6 Millionen Pakete versendet, verglichen mit dem 1. Quartal 2021 war auch in dieser Kategorie ein leichter Rückgang zu verzeichnen und zwar um 260.000 Stück.

Insgesamt wurden im 1. Quartal 2022 rund 155,5 Millionen Briefe versendet. Davon wurden 147,2 Millionen im Inland zugestellt und 8,3 Millionen ins Ausland verschickt. Im 1. Quartal 2021 waren es vergleichsweise noch insgesamt rund 165,3 Millionen Briefe, 158,4 Millionen landeten in inländischen Briefkästen und 6,8 Millionen in ausländischen.

Den aktuellen Quartalsbericht finden Interessierte auf der Website der RTR unter www.rtr.at/post-monitor-q12022.