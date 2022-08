Bis zu 8 Rechner und Monitore mit einer Maus und Tastatur steuern

BellEquip: KM-Switches mit Glide & Switch Funktion

Multimedia E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 25.08.2022

Mit den Freedom II KM-Switches von Black Box lassen sich bis zu 8 Rechner und Monitore mit einer Maus und Tastatur steuern. (© BellEquip)

Bei IT-Arbeitsplätzen mit mehreren Rechnern und Monitoren ist ein „Bedienungschaos“ oftmals vorprogrammiert. Abhilfe sollen dabei die Freedom II KM-Switches von Black Box schaffen, die ein schnelles Schalten zwischen verschiedenen Computern für bis zu acht Bildschirmen ermöglichen.

Vor allem in zeitkritischen Organisationseinheiten, wie zum Beispiel Notrufzentralen, sollen mit der Black Box Lösung die Arbeitsabläufe für die Verwaltung einer großen Menge an eingehenden Informationen vereinfacht werden. Die KM-Switches überzeugen mit der Steuerungsmöglichkeit von bis zu acht Rechnern, während gleichzeitig Zugriff auf alle Video- und Audioquellen besteht. Das Umschalten zwischen den Rechnern erfolgt mittels Glide & Switch Funktion durch Bewegen der Mauszeiger von Monitor zu Monitor. Zudem können Ton und USB 2.0-Peripheriekanäle vom aktiven Rechner verwendet werden. Zwei Stromversorgungen sollen auch in geschäftskritischen Situationen für unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe sorgen.

Vereinfachte Abläufe

Mit Hilfe der kompakten Switches kann der Zugriff auf die Computer intuitiver erfolgen, womit die Arbeitsabläufe für den Bediener vereinfacht und vor allem die Reaktionszeit für zeitkritische Vorgänge verkürzt werden. „Und es schaut durch das Einsparen von Tastatur- und Maus- Eingabegeräten auch gleich viel „aufgeräumter“ aus.“, sagt Franz Weber, der Experte für KVM & AV von BellEquip. Ob als eigenständiger KM-Switch oder in einem KVM-Matrix-Switching-System integriert, die Freedom II Switches sollen mit einfacher Installation und benutzerfreundlicher Verwaltungs-GUI überzeugen.