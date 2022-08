„Größter OLED-TV der Welt"

IFA 2022: LG präsentiert 97-Zoll OLED TV

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 29.08.2022

LG präsentiert auf der IFA den „größten OLED-Fernseher der Welt", den LG OLED evo Gallery Edition. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) hat angekündigt, dass der LG OLED evo Gallery Edition TV, Modell 97G2, bald auf den globalen Märkten erhältlich sein wird. Der TV nutzt die OLED evo-Technologie des Unternehmens, den α (Alpha) 9 Gen5 AI-Prozessor und fortschrittliche Bildalgorithmen.

Auf der IFA 2022 wird LG das neue Modell 97G2 als Teil seines erweiterten Angebots an Premium-Fernsehern vorstellen. Der TV nutzt die OLED evo-Technologie des Unternehmens, den α (Alpha) 9 Gen5 AI-Prozessor und fortschrittliche Bildalgorithmen, um naturgetreue Bilder zu liefern. Das 97-Zoll-Modell der G2-Serie verfügt außerdem über das wandbündige Gallery Design von LG.

Zudem wird LG den 88-Zoll LG SIGNATURE OLED 8K (Modell 88Z2) und den 86-Zoll QNED-Fernseher (Modell 86QNED99) auf der IFA präsentieren. Beide Modelle vereinen die 8K-Auflösung (7.680 x 4.320) und die neuesten Display-Technologien von LG. „Mit über 33 Millionen selbstleuchtenden OLED-Pixeln bietet der 88Z2 eine erstaunliche Detailtreue, tiefe, dunkle Schwarztöne, unendliche Kontraste und lebensechte Farben, die über einen weiten Betrachtungswinkel hinweg erhalten bleiben.“, beschreibt LG. Der 8K 86QNED99 ist mit LGs Quantum Dot NanoCell und Precision Dimming Technologien ausgestattet.

Ebenfalls in Berlin zu sehen ist der riesige 136-Zoll 4K Micro LED (3.840 x 2.160) von LG. Besucher der IFA 2022 (2. bis 6. September) können sich am Stand von LG in Halle 18 der Messe Berlin über die neuesten LG-Flaggschiffe informieren.