Aktion: Bis zu fünf Monate gratis Grundgebühr

Magenta Internet ab sofort mit WLAN 6-Router

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 29.08.2022

Bei Neuanmeldung eines Kabel- oder 5G-Internetvertrages ist bei Magenta nun ein WLAN 6 Router inkludiert.

Spätsommer ist die traditionelle Umzugssaison – das gilt besonders für Studenten. Der Umzug ist allerdings erst abgeschlossen, wenn das Internet angeschlossen ist. Wählt man für seine Bleibe einen Internetzugang von Magenta, dann zieht nun in der Regel ein WLAN 6 Router gleich mit ein. Zum Start der Umzugssaison steigt Magenta aber nicht nur auf die neue Router-Generation um, sondern schnürt auch gleich ein attraktives Angebot.

Mit der neuen Aktion gibt es bis zu fünf Monate gratis Grundgebühr: In den Tarifen „gigakraft 50“ und „gigakraft 100“ sparen sich Neukunden zwei Monate Grundgebühr, in den Internettarifen „gigakraft 250“, „gigakraft 500“ und „gigakraft 1000“ und dem gesamten 5G-Internet Portfolio sind es fünf Monate. Das Aktivierungsentgelt entfällt. Zudem ist bei Neuanmeldung eines Kabel- oder 5G-Internetvertrages nun ein WLAN 6 Router inkludiert. Den Einstieg in die WLAN 6-Welt gibt es in Kombination mit einem Kabelinternet-Tarif dank MagentaEINS Vorteilswelt schon ab 22 Euro monatlich. Die Aktion gilt bis 2. November 2022.

Bis zu 2,5 Mal schneller

Mit dem neuen Übertragungsstandard WLAN 6 funktioniert die Datenübertragung schneller und effizienter als bisher mit WLAN 5. Der maximale theoretische Datendurchsatz mit Wi-Fi 6 beträgt 9,6 Gbit/s (unter absoluten Laborbedingungen) – gegenüber 3,5 Gbit/s bei Wi-Fi 5.

Besonders bemerkbar macht sich der Speed-Boost, wenn viele Endgeräte mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Die hohe Leistungsfähigkeit macht den WLAN 6 Router deswegen vor allem für Haushalte mit mehreren gleichzeitigen Anwenderinnen und Anwender interessant. Allerdings müssen auch die Endgeräte den neuen Übertragungsstandard unterstützen, damit sich das volle Potenzial nutzen lässt. WLAN 6-fähige Endgeräte sind z.B. bei Apple iPhone ab iPhone 11, Samsung Galaxy ab dem S21 Ultra oder dem Galaxy Tablet S7, sowie die PlayStation 5.

Neben einer größeren Reichweite und einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit besticht der WLAN 6 Router von Magenta auch mit mehr Sicherheit. Das Heimnetzwerk ist nämlich mit dem Verschlüsselungsstandard WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) abgesichert.