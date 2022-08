Mario Maschl erweitert das Team von HD Austria und CANAL+

In den vergangenen fünf Jahren verantwortete Herr Maschl bei Sharp Electronics Österreich vor allem B2B-Großprojekte im Bereich „Digital Imaging Solutions“.„Mit Mario Maschl begrüßen wir einen überaus erfahrenen Profi in unserem Team. Er wird mit seinem umfangreichen Know-how und seiner Erfahrung die positive Entwicklung von HD Austria und CANAL+ in Österreich weiter fortführen und einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg leisten.“, so Lukas Pachner, Geschäftsführer von Eviso Austria.