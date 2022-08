28.9. und 5.10.2022

Bundesgremium lädt zum Social Media Workshop

Hintergrund Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 30.08.2022

Social Media wird in der Unternehmenskommunikation immer wichtiger. Wie Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller im jüngsten @-Insider mitteilt, hat das Bundesgremium deswegen einen Social Media-Workshop organisiert, um die Mitglieder mit Hintergrundwissen und Handlungsempfehlungen zu versorgen.

Die Möglichkeiten von Social Media stehen im Mittelpunkt des einstündigen Workshops. Schließlich hilft ein guter Auftritt, sein Unternehmen zu präsentieren. Lesen Sie hier die Einladung von BGO Robert Pfarrwaller zum Social Media Workshop:

Einladung zum Social Media Workshop – 28.9.2022 sowie alternativ 5.10.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig online sichtbar zu sein, seine Produkte & Dienstleistungen effektiv zu präsentieren und die wichtigsten Social Media Trends zu kennen.

Aus diesem Grund möchten wir Sie gerne über die Möglichkeiten und Vorteile, sich aufSocial Media zu präsentieren, informieren. Hierfür haben wir die Social Media Expertin, Mag. Agnes Jaglarz, engagiert, welche bereits seit 10 Jahren Unternehmen in diesem Bereich coacht.

Wir möchten Sie daher gerne zu einem einstündige Online-Workshop einladen, in welchem unsere Expertin die Möglichkeiten, Hintergrundinfos und Handlungsempfehlungen in allgemeiner Form erklären wird. Um Ihnen eine zeitliche Alternative anzubieten, wird diese Einführung am 28.9.2022 um 16 Uhr sowie alternativ am 5.10.2022 um 9 Uhr angeboten. Sie können sich ab sofort für einen der beiden Termine unter folgendem Link anmelden.

Dieser Workshop richtet sich sowohl an Unternehmen, die ihren Social Media Auftritt verbessern möchten, ebenso aber auch an jene, die nun mit einem solchen starten möchten!

Alle Teilnehmer:innen, die nach diesem einstündigen Workshop Interesse an Social Media gewonnen haben und sich vertiefend mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, können danach an einem weiterführenden 3-stündigen Online-Workshop mit Mag. Jaglarz teilnehmen, bei welchem auf branchenspezifische Aspekte eingegangen wird. Der Termin hierfür wird noch gesondert bekanntgegeben. Hier wird beispielsweise auf folgende Punkte vertiefend eingegangen:

Social Media Strategie, Zielgruppen und Trends,

Posting Ideen – DAS sollten Sie posten!,

Der perfekte Post und wie ist der aufgebaut,

Tipps für mehr Interaktion und Reichweite für Postings

Bearbeitungsprogramme & Apps

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von unserer Social Media Expertin informieren zu lassen, um Ihr Unternehmen online optimal zu präsentieren!

Ihr Bundesgremialobmann

Robert Pfarrwaller